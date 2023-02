Com certeza, passar pela experiência de perder o celular ou causar danos no aparelho em um momento em que o dinheiro não está favorável é péssimo para o consumidor, que deve procurar um concerto que pode fugir da realidade financeira da família, ou, ainda, necessitar comprar um novo celular.

Essa situação se torna pior ainda ao se levar em conta que, no cenário vigente, estar conectado através dos aparelhos móveis é quase que uma missão impossível, visto a aderência da população comum ao uso do celular.

Mas, afinal, existe um jeito de proteger o seu aparelho contra furtos ou estragos? Conheça sobre os seguros de celular e quais aspectos são relevantes na hora de adquirir esse serviço a seguir.

O que é um seguro

Um seguro é um tipo de serviço de proteção oferecido por alguma seguradora que cobre o custo de uma possível perda, dano ou furto com o pagamento de uma taxa mensal ou anual que varia a depender da que fornece essa cobertura.

Existem, atualmente, diversos tipos de seguros existentes no país, como o seguro de carro, celular, vida e outros serviços que garantem uma maior proteção para quem contrata.

Quando o assunto é seguro de celular, a telefonia móvel que oferece o serviço possui o dever de proporcionar maior segurança para o consumidor mesmo em situações inesperadas, fornecendo assistência e uma possível substituição do aparelho em caso de complicações.

Benefícios ao obter um seguro de celular

São diversas as vantagens de se obter esse serviço para seu aparelho. Em primeira análise, destaca-se a proteção financeira que o seguro gera evitando as possíveis despesas financeiras que essas complicações podem causar.

Outro ponto é a rapidez de reparação ou troca: em geral, as empresas de telefonia móvel em questão possuem um movimento acelerado para atender as demandas dos clientes e não deixar o consumidor sem o aparelho por um tempo maior do que o esperado, diferentemente do que se poderia acontecer caso o indivíduo necessitasse de uma outra companhia para realizar a troca do produto.

Além disso, é possível citar o backup de dados fornecido por quem oferece o serviço. Algumas empresas conseguem recuperar informações contidas no celular do consumidor, evitando dores de cabeça com a perda de dados importantes no celular.

É claro que, em geral, a melhor qualidade de se obter um seguro de celular é a comodidade do indivíduo ao ter em mente que seu aparelho possui suporte em caso de complicações, gerando uma sensação de proteção mesmo em casos e situações inesperadas que podem acontecer no cotidiano.

O que é necessário na hora de contratar o serviço?

Você achou vantajoso os aspectos positivos mencionados nos tópicos acima? Caso sim, pode ser um bom momento para procurar um serviço de telefonia móvel que forneça um seguro para seu celular.

Para isso, é necessário se atentar a alguns aspectos, como: