Conta para MEI: descubra quais são as mais indicadas

Sem sombra de dúvidas é importante que todo MEI – Microempreendedor individual possua uma conta bancária separada da conta pessoal. A fim de manter as finanças referentes à empresa em um único lugar – facilitando a contabilidade do Imposto de Renda, comprovação de ganhos e facilita na hora de adquirir empréstimos ou financiamentos. Desse modo, é importante escolher a melhor conta para MEI entre as várias disponíveis! Há opções isentas de taxas ou outras que já cobram taxas referentes a emissões de boletos, transações, etc. Veja abaixo algumas contas para MEI indicadas em 2023.

Contas bancárias para MEI

Atualmente existem mais de 14 milhões de MEIs no Brasil! Desse modo, há gosto para tudo e consequentemente, há contas bancárias para MEIs para todos os gostos.

Nubank

Foi-se o tempo que o queridinho roxo servia apenas para Pessoas Físicas. Não faz muito tempo que o Nubank inaugurou a conta bancária de Pessoa Jurídica. Desse modo, é possível acessar a conta PF e PJ através de um único aplicativo e com poucos cliques! Todas as funcionalidades existentes no Nubank PF existem na conta PJ – e com grandes diferenciais.

A conta bancária PJ do Nubank não cobra pela emissão do cartão ou taxa mensal de manutenção da conta. Entrementes, cada boleto emitido ou saque irá custar R$ 3 e R$ 6,50. Ademais, é uma excelente conta com ótimo custo-benefício.

Para criar conta basta baixar o aplicativo na PlayStore ou Apple Store e fazer a sua instalação.

Banco Inter

Com opções mais robustas, a conta bancária Inter PJ é focada não somente nos pequenos empreendedores, mas há possibilidade de outras empresas se enquadrarem em suas contas. Possui débito e crédito gratuito aos clientes, plataforma exclusiva de investimentos, Pix e o melhor: 100 boletos gratuitos.

Visto que após o cliente ultrapassar o limite de boletos e transferências gratuitas, o Banco Inter disponibiliza boas opções gratuitas a partir de R$ 0,99. Desse modo, é possível abrir contas que se enquadrem EIRELI, EI, LTDA, etc.

C6 Bank

Tal como o Banco Inter, há uma conta exclusiva para MEI e outra para empresas maiores. O cartão PJ do C6 Bank disponibiliza uma plataforma de investimentos aos clientes, opções de empréstimo e até mesmo máquina de pagamento gratuita para repasses superiores a R$ 5 mil mensais.

Além da opções de antecipação de valores oriundos do cartão e até 10 cartões adicionais. O C6 Bank possui taxas que devem ser consultadas acerca da emissão de boletos e pagamentos. Ademais, também é um banco simplificado e eficaz na sua proposta ao cliente.

Para criar uma conta é necessário instalar o aplicativo e iniciar o pré-cadastro em seu site ou aplicativo.

Qual o melhor banco para MEI?

Existem vários que não foram citados. Cada banco irá ter suas singularidades e irá se adequar a determinados perfis de clientes. Clientes que precisam da conta PJ para movimentarem um pequeno negócio de vendas – C6 é mais recomendado. Visto que possui opções gratuitas de maquinetas e limite para isenção de repasses. Clientes que necessitam apenas de uma conta para seu CNPJ, o Banco Inter já é mais recomendado.

E assim por diante! É recomendado visitar o site de cada banco e visualizar as propostas e o porquê as pessoas escolhem ele! Lembrando que não há banco melhor que o outro, mas há aquele que irá suprir as suas necessidades cujo outro não supriria.

E então, qual o melhor banco que se encaixa em seu perfil?