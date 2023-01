E AGORA? O que fazer se seu pedido no INSS foi NEGADO

O trabalhador passa uma vida trabalhando, para que quando chegar a velhice, ele possa ser direito a aposentadoria. Ele espera ansiosamente cada mês, todavia, quando o momento tão esperado chega, ele acaba tendo o benefício negado. Isso ocorre com mais de 50% das pessoas, então, a chance de você, que está lendo isso, ter passado por algo parecido é grande. Mas não se desespere, entenda o que pode ter acontecido e o que fazer para recorrer.

Nem todo ‘não’ é de fato um não.

Primeiro, vale lembrar que nem sempre ao ter o pedido negado, você estará fora de quem pode receber os benefícios do INSS. Há alguns ‘não’ que podem sim ser recorridos e você irá entender como agora. Lembrando, que nem sempre o processo é fácil, todavia, é necessário para que haja uma solução.

No momento, há quase 40 milhões de pessoas que são seguradas do INSS, isto é, recebem algum tipo de benefício que é intermediado pela autarquia em questão. Os benefícios são dos mais variados possíveis, como aposentadorias, pensões e outros que dizem respeito aos benefícios assistenciais, a saber, BPC/Loas.

E para que a pessoa comece a receber o benefício, é preciso que ele faça a solicitação e cumpra todos os requisitos. Isto é, quem irá analisar se o futuro segurado terá direito ou não, é o próprio INSS. O problema ocorre quando o pedido é negado, entenda o motivo disso acontecer e o que você pode fazer para evitar isso.

Entenda o que fazer após ter tido o seu pedido negado

O número de pessoas que não tiveram o benefício aprovado é alto, em média, a cada 10 pessoas que solicitaram o benefício, 6 tiveram os pedidos aceitos, mas o motivo disso pode ser mais simples do que você imagina. Isso acontece por conta que a análise pelo aplicativo, é realizada por uma inteligência artificial.

A Inteligência ajuda bastante, pois as solicitações que estão totalmente de acordo com os critérios adotados, são aceitas logo. Ao passo que atrapalha as demais, uma vez que se estiver faltando cumprir algum critério, ou até mesmo uma informação, o pedido pode ser negado.

Para resolver isso é bem fácil, basta que o segurado verifique o CNIS, isto é, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, é interessante verificar se todos os dados estão completos e atualizados. Caso você verifique que algum deles está faltando, você pode pedir para que tenha uma correção neles e posteriormente solicitar uma nova análise. E se mesmo assim for negado o direito, procure um advogado especialista no assunto, ele com certeza irá orientar de maneira individual você.

