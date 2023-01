Inteligência Artificial: 3 opções GRÁTIS que vão ajudar no dia a dia

Sem sombra de dúvidas a Inteligência Artificial é uma das principais promessas para este ano de 2023! Funcionalidades outrora vistas, agora é possível com poucos cliques – ou melhor, toques na tela! Geradores de imagens, textos, áudios e muito mais! São apenas algumas das opções disponibilizadas pela I.A. Veja abaixo as melhores opções gratuitas e adentre agora mesmo nesse mundo futurístico!

Inteligência artificial

A Inteligência artificial é um algoritmo criado e implantado em eletrônicos, sistemas, etc. Que permite que eles funcionem bem como um humano pensaria – isso mesmo! Capaz de reproduzir os pensamentos, ações e funcionalidades de um ser humano!

Bem como redigir textos, editar imagens, etc. Com isso, garante rapidez, perfeição e uma grande economia na mão de obra. Embora ainda esteja em testes, muitas empresas já aderiram à I.A e prometem cada vez mais uma imersão neste universo.

Craiyon

Já imaginou se tornar um Picasso da vida? Através dessa ferramenta é possível criar verdadeiras obras de arte, e o melhor, sem gastar uma gota de tinta! Apenas descrevendo uma imagem detalhadamente, e a Inteligência Artificial faz o resto do trabalho.

Com isso, é possível criar verdadeiras obras de arte. Basta acessar o site craiyon.com e descrever a imagem – deve ser em Inglês. Em questão de segundos ela entrega resultados incríveis! E mesmo sendo a mesma frase ou palavra – sempre irá resultar em obras diferentes. Bacana, né?

Rabisco de Bach

A fim de comemorar o aniversário de Johann Sebastian Bach, que aconteceu em 21/03/2019, o Google lançou uma ferramenta com base na Inteligência Artificial que permite que os usuários coloquem notas nas partiduras – e com isso, gere uma peça semelhante as construídas por Bach.

É somente um exemplo dos vários que podem ser feitos usando I.A. Visto que isso é somente o começo de um grande mundo!

ChatGPT

Criado pela OpenAI, o ChatGPT é um dos sucessos da I.A que ficou famoso em 2022. Na sua reta final, todos os blogs e sites só falavam em ChatGPT quando o assunto era Inteligência Artificial. Sendo capaz de criar textos, responder perguntas, criar músicas e códigos de programação do zero!

Muitos consumidores da plataforma até tentaram adivinhar o número da Mega-Sena usando o chat… vai que essa moda pega, né?

Através do chat, o usuário pode obter respostas para qualquer pergunta – seja de matemática, física, programação, etc. Muitos usuários até mesmo acham que futuramente o chat pode surpreender o Google: entenda!

Enquanto O Google demora X tempo para dar uma resposta ao usuário, através do ChatGPT é possível encontrar essa resposta até 7 vezes mais rápido! Com isso, garante aos usuários mais praticidade durante o seu cotidiano!

E então, o que você espera da Inteligência Artificial nos próximos meses? Muitas novidades prometem vir!