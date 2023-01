ADEUS Windows 10? O que a Microsoft está planejando

Há tempos o sistema operacional Windows é conhecido pelos brasileiros. Embora nem todos usem a sua versão original, é uma grande preocupação toda e qualquer notícia sobre uma possível descontinuação do sistema. Desde a época do XP, os brasileiros deram de cara com o sistema da Microsoft e não deixaram mais! Embora tenham surgido outros e até mesmo gratuitos: como as distribuições GNU/Linux, nenhum se compara com o Windows! Sua última versão de maior sucesso foi o Windows 10 – que possui 7 versões. Veja abaixo o que esperar do Windows 10 para 2023 e o que esse anúncio de fato representa para os usuários.

Adeus, Windows 10?

Nunca é um adeus! Na verdade, o anúncio publicado pela Microsoft ressalta acerca da não comercialização do sistema operacional a partir de janeiro de 2023. Portanto, o Windows 10 não será mais vendido. Visto que suas cópias podiam ser encontradas nas prateleiras pelo valor base de R$ 1.099 – entrementes, agora há de sair do catálogo das grande empresas.

Vários usuários temeram o anúncio, não entendendo bem o significado. Entretanto, ainda não é o fim – a Microsoft continuará dando suporte ao Windows 10 até o mês de outubro de 2025. Portanto, ainda receberá atualizações de segurança e suporte da empresa.

Visto que agora a empresa irá unir todas as suas forças no sistema operacional recém lançado – o Windows 11, que ainda encontra-se em fase beta em alguns computadores. As demais atualizações seguirá para o novo projeto, e estará nas prateleiras por valores semelhantes.

É válido ressaltar que o Windows 10 não deixará de funcionar nos computadores, bem como o Windows 7 – que ao ser descontinuado assustou muitos usuários, mas até hoje existem computadores que rodam a versão mais famoso do sistema operacional da Microsoft.

Portanto, o anúncio revela a descontinuação das vendas do produto – e não do produto em si!

O que significa a descontinuação de um S.O?

De maneira simples, significa que a empresa responsável não irá mais lançar atualizações e novidades para ele. Além disso, sistemas que não recebem mais atualizações de seus criadores estão mais propícios a serem infectados por vírus e outros tipos de malware.

Entretanto, ainda é possível rodá-lo por tempo indeterminado: mas com essas limitações e sem o suporte garantido pela empresa! Ademais, caso você tenha adquirido o disco de instalação do S.O ainda poderá usá-lo tranquilamente.

Caso você seja um usuário Windows e pense em migrar de S.O, existem opções gratuitas semelhantes ao Windows. Bem como o Linux Zorin OS – que possui um back de GNU/Linux, mas uma interface do sistema operacional da Microsoft. Podendo ser baixado gratuitamente e instalado em qualquer máquina – da mais antiga a mais atual, é uma boa opção!

E então, preparado para as novidades da Microsoft para o Windows 11?