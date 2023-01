Conta luz: dívidas poderão ser QUITADAS com Pix de forma fácil

Nos próximos quatro meses, os consumidores de energia de todo o país poderão quitar a conta de luz via Pix. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) obrigou as distribuidoras a oferecerem o sistema de transferências instantâneas do Banco Central (BC) como opção de pagamento.

Conta de luz quitada por meio de Pix

De acordo com dados da Agência Brasil, as empresas terão 120 dias a partir da publicação da medida no Diário Oficial da União (DOU) para cumprir a decisão. De acordo com a Aneel, diversas distribuidoras permitem o pagamento das faturas por Pix, mas outras empresas não apenas deixavam de oferecer a modalidade como nem sequer tinham previsão para implementar o serviço.

“O Pix veio para modernizar o sistema de pagamento no Brasil. Hoje já é o mais usado. O sistema elétrico não poderia ficar fora disso. Algumas distribuidoras já anteciparam, fizeram isso facultativamente. Então, cabe à Aneel vir regular e exigir que todas oportunizem ao consumidor essa ferramenta”, disse o diretor Ricardo Tili, relator do processo na Aneel.

Veja também: Desconto na conta de LUZ: 200 mil famílias podem receber neste estado

Escolha certa?

A Aneel esclarece que as demais formas de pagamento, como faturas com código de barras, convênios com bancos e débito automático em conta continuam válidas. O Pix apenas se somará como mais uma escolha para o consumidor.

O Pix poderá ser oferecido como código QR (fotografado pelo celular do consumidor) junto com o código de barras na parte inferior da conta de luz. Nesse caso, o procedimento pode ser feito sem o consumidor pedir. No entanto, caso a empresa queira substituir a forma usual de pagamento pelo Pix, transformando-o na escolha padrão, será necessário o consentimento do consumidor.

Segundo a Aneel, a adoção do Pix como meio de pagamento trará vantagens tanto para o consumidor como para as empresas. Do lado do consumidor, além de contar com mais opções, evitará problemas decorrentes da demora, que às vezes chega a dois dias úteis, para a baixa no pagamento. Isso porque as transações via Pix são liquidadas em tempo real.

Para as empresas, o Pix barateará os custos porque o código QR é mais barato que a impressão de código de barras.

Veja também: Melhore as energias da sua CASA! Estas são as plantas ideais para cada SIGNO

Desconto na conta de luz

Vale reforçar que todos os brasileiros que apresentem inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) também tem o direito de participar da Tarifa Social de Energia Elétrica, a qual garante descontos de até 65% na conta de luz.

Para ter mais informações a respeito do assunto, procure se informar junto a um Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da sua cidade ou acesse o site do governo federal, pelo sistema gov.br.