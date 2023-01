Veja os VALORES! Bolsas da CAPES E CNPq devem aumentar 40%

O ministro da Educação, Camilo Santana, disse na última semana, no dia 19 de janeira à Agência Brasil, que o governo federal anunciará, ainda em janeiro, um reajuste no valor das bolsas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Bolsas de universitários deverão passar por reajuste em 2023

De acordo com Santana, o aumento já foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A previsão é que o acréscimo nas bolsas de estudo tenha validade imediata após o anúncio.

O termo do reajuste das bolsas foi feito em reunião com reitores de universidades federais e dos institutos federais de ensino, no Palácio do Planalto.

Valores estão congelados há 10 anos

As bolsas de pesquisa estão sem reajuste há 10 anos. Segundo a Associação Nacional de Pós-Graduandos (ANPG), o valor das bolsas de estudo teve perda de 75% no poder de compra em comparação ao valor de 2013, quando houve o último reajuste.

Para a associação, os auxílios com valores atualizados deveriam estar em R$ 2.600 (mestrado) e R$ 3.800 (doutorado), mas são de R$ 1.500 e R$ 2.200, respectivamente. A associação tem defendido um reajuste de 40% para as bolsas.

Veja também: Pesquisa mostra quais pessoas são do “tipo” que atrasa a FATURA do cartão

Confira também: Bolsa de estudos no país europeu

Concedidas pela CAPES, sigla para Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, serão 30 as vagas disponíveis para professores, coordenadores, supervisores e gestores ingressarem em estudos de pós-graduação em gestão e liderança educacional na Irlanda.

Para a entrada no programa, é necessário um nível suficiente de proficiência na língua inglesa e um vinculo efetivo desses profissionais da educação pública, além ter realizado a inscrição, que se encerrou no dia 20 de janeiro.

São diversas as vantagens para os grupo seleto de profissionais, como a concessão de auxílios em euros para permitir a estadia e bem estar dos pesquisadores na Europa, além da oportunidade inigualável de ter um currículo de encher os olhos.

As aulas para aqueles que forem selecionados se iniciará em setembro, período de começo do ano letivo na Irlanda. A carga horária para a realização dos módulos de estudo será de 320h + 27h.

Veja também: Mais de 700 bolsas de estudo para entrar no SENAI; veja como conseguir

Como se preparar para concorrer a bolsa de estudos

Como mencionado, as inscrições para essa possibilidade já se esgotaram. Mas não se desanime: oportunidades como essa são frequentes e novos países, inclusive algum de seu interesse, podem entrar na mira dessas bolsas educacionais com tudo pago pelo governo brasileiro.

Para aqueles que perderam o prazo de inscrição para estudar na Irlanda, as oportunidades de estudar fora não param por aí. Nesse sentido, algumas dicas podem te auxiliar na hora de se preparar para esses programas.

Em primeiro lugar, está mais do que na hora de correr atrás de estudos de línguas, sobretudo o inglês, o espanhol e o francês, que podem ajudar bastante na hora da seleção para bolsas no exterior.

Busque também manter sempre o seu coeficiente de rendimento dentro do curso como satisfatório através de boas notas, visto que são diversos os processos que utilizam desse valor como uma das etapas de seleção.

Além disso, busque encher o seu currículo acadêmico com bons cursos e atividades, capazes de somar na sua formação e fazer de você um estudante mais preparado para as oportunidades que não tardam a aparecer.