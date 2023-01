Concurso do SAMU com salário de R$ 8 MIL; ainda dá tempo

Originalmente previsto para ser encerrado no dia 12 de janeiro, o concurso do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi prorrogado para ter inscrições até o dia 12 de fevereiro de 2023. Os salários para os profissionais podem chegar até a casa dos R$ 8 mil.

Concurso do SAMU tem inscrições prorrogadas

Vale destacar inicialmente que trata-se do concurso do SAMU do Consórcio Público de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo do Norte (CISTRI SAMU). Ou seja, os candidatos aprovados irão atuar no estado de Minas Gerais.

As inscrições deveriam ter se encerrado no dia 12 de janeiro deste ano, mas foram prorrogadas. Agora, todas as pessoas interessantes no certame têm até o dia 12 de fevereiro para efetuar a inscrição junto a banca organizadora.

Prova também conta com mudanças

A prova do concurso do SAMU também apresenta alterações em suas regras. Ela passou do dia 26 de fevereiro para o dia 26 de março. Portanto, todos os concorrentes receberam uma mês de lambuja para estudar e ter maiores condições de ingressar na carreira.

Confira os detalhes do concurso do SAMU

As vagas oferecidas são para nível médio e superior, com salários que podem chegar à casa dos R$ 8 mil.

As informações podem ser conferidas na página oficial do CISTRI SAMU, http://cistri.saude.mg.gov.br/. Existem dois editais abertos, sendo um para a área administrativa e outro para o setor assistencial.

Área administrativa contará com:

Prova objetiva;

Prova de títulos.

Área assistencial contará com:

Prova Objetiva;

Prova de Títulos;

Prova Prática;

Teste de Aptidão Física.

Confira todas as vagas que estão sendo oferecidas

Se você está interessado em participar do concurso do SAMU 2023, as vagas oferecidas nesta oportunidade são:

Auxiliar administrativo;

Assistente administrativo;

Analista administrativo;

Auxiliar de regulação;

Auxiliar de farmácia;

Contador;

Farmacêutico;

Motorista;

Operador de frota;

Técnico em segurança do trabalho;

Psicólogo;

Condutor socorrista;

Técnico em enfermagem;

Médico;

Enfermeiro.

Inscrições e valores

A inscrição pode ser feita pela internet até às 23h59 do dia 12 de fevereiro de 2023. A taxa para os cargos de nível médio é de R$ 50 e para o nível superior é de R$ 90. Médicos precisam desembolsar R$ 150 para efetuar o cadastro da inscrição.

Todas as informações estão disponíveis por meio do site citado acima.