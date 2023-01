ÓTIMA notícia para quem pego empréstimo do Auxílio Brasil em 2022

De acordo com o governo federal, cerca de 3,5 milhões de brasileiros foram beneficiados com o crédito consignado do Auxílio Brasil até o final de 2022. No entanto, o que deveria ser um alívio nas contas se tornou um pesadelo para todas essas pessoas.

Isso porque, na maioria das situações, o empréstimo do Auxílio Brasil tomou quase 40% do benefícios em prestações que duram até dois anos para serem finalizadas.

Conforme aponta um cálculo no portal G1, uma pessoa que emprestou R$ 2 mil, gerou um dívida de 24 meses (2 anos), com saldo total de R$ 2.973,36. Isso porque os juros aprovados pelo antigo governo eram superiores a qualquer outro tipo de consignado oferecido no país.

O acréscimo de juros poderia chegar a 3,5%, sendo que outro consignados costumam ser pouco mais do que 1,2%.

Qual é a boa notícia sobre o empréstimo do Auxílio Brasil

Diante do exposto, fica a pergunta: qual é a boa notícia para as pessoas que fizeram o empréstimo do Auxílio Brasil? Na prática, essas pessoas devem receber uma força do governo atual para se livrar da dívida.

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, já afirmou que os brasileiros nesta situação serão alguns dos agraciados pelo programa nacional de “desendividamento”. Chamado de “Desenrola Brasil”, o programa faz parte das promessas de campanha do atual presidente de República, Luís Inácio Lula da Silva (PT).

“Tão logo esteja pronto, certamente o presidente Lula vai lançá-lo para o Brasil. E essa área relacionada ao Bolsa Família será tratada”, afirmou o ministro Dias em texto divulgado no portal do Partido dos Trabalhadores (PT).

De que maneira o Desenrola Brasil pode ajudar a população

De uma forma prática, o programa Desenrola Brasil deve garantir que os brasileiros endividados encontrem soluções para quitar os financiamentos. Segundo o governo federal, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil entrará neste bojo de serviços e produtos.

Além disso, outro tipo de crédito que também deve contar com novos métodos de negociação é a antecipação do Fundo de Garanti por Tempo de Serviço (FGTS). Muitas pessoas tomaram empréstimo com a garantia dos saques-aniversários que ainda seriam depositados no futuro.

O atual governo já deixou claro que pretende acabar com a medida e encontrar formas de perdoar a dívida ou de preservar os valores no fundo de cada trabalhador brasileiro.

Quando a novidade deve ser empregada?

Ainda não existe nenhuma data que garante a instalação do Desenrola Brasil ou de medidas que permitam a quitação do empréstimo do Auxílio Brasil.

No entanto, é esperado que antes do fim do primeiro semestre algum tipo de providência tenha sido tomada neste sentido.