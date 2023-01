ATENÇÃO para esta Notícia! Novas regras do Bolsa Família em breve

Após 5 anos, o programa Bolsa Família voltará a vigorar, no lugar do auxílio brasil, isto é, o programa de transferência de renda que era utilizado no Governo Bolsonaro. Mas vale lembrar que além do nome, muitas outras coisas devem mudar no programa, principalmente suas regras para que os beneficiários consigam permanecer no programa do Governo Federal. Os critérios são rígidos, mas a finalidade é que somente receba os valores, quem de fato precisa deles.

Regras que antes não existiam no Auxílio Brasil

A principal novidade na implantação do novo Bolsa Família, diz respeito às regras que anteriormente não eram cobradas no Auxílio Brasil. Isso é até uma crítica realizada atualmente, pois no Governo passado, havia uma certa facilidade em entrar nos programas de transferência de renda. Mas agora, sabe-se que uma boa parte dessas pessoas, são de maneira irregular.

Isto é, entraram no programa, como se fossem uma família à parte, mas na verdade, era apenas uma família, todavia, com ‘endereços diferentes’. Uma espécie de desmembramento do núcleo familiar para garantir um valor mensal maior do benefício. Mas todos esses casos citados serão analisados.

Por conta dos fatos citados, agora, para entrar no programa, será necessário cumprir os requisitos e permanecer da mesma maneira. Os requisitos para permanecer são bem mais rígidos do que os usados no Governo passado. Mas ao mesmo tempo, confere uma maior qualidade de vida para os beneficiários.

Quais serão as novas regras para o Bolsa Família?

As regras ainda são variáveis, há aquelas que já sabem que irão acontecer e há aquelas que ainda estão no formato de proposta. Isto é, não é certeza que irão entrar em vigor. Mas a que chamou mais atenção, foi acerca da vacinação obrigatória. Isto é, todas as crianças devem estar com o Cartão de Vacinação em dia, para que a família continue recebendo o benefício.

Outra regra que vai entrar em vigor no programa, é acerca da frequência escolar obrigatória das crianças. Caso a criança falte muito às aulas, a família pode ser retirada do programa. E além da frequência, há uma proposta para que o rendimento do aluno também seja um critério para o programa. A fim de evitar que o aluno apenas ‘vá’ para escola.

Para todas as propostas citadas, a última palavra é do Lula, isto é, ele pode sancionar ou não alguma delas. Nos próximos 60 dias várias outras propostas devem ser enviadas para o Bolsa Família, a fim de melhorar ainda mais o programa. Portanto, o Bolsa Família deverá ter um formato bem definido mesmo, será no final deste ano.

