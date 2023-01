Novo recurso do WhatsApp é de SURPEENDER qualquer usuário

O WhatsApp é um dos principais mensageiros que há na atualidade, sendo usado por milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Com ele, é possível se comunicar de maneira instantânea com qualquer pessoa, basta que haja uma conexão com a internet. Por conta disso, ele é atualizado sempre, a fim de garantir uma melhor usabilidade para todos. Algumas atualizações agradam, outras nem tanto. Contudo, uma atualização que foi prometida está quase chegando e vai surpreender a todos.

Algumas atualizações são as queridinhas de todos

Claro que há uma espécie de ‘hierarquia’ entre as atualizações, algumas mais importantes do que as outras. No topo, estão as atualizações que tratam acerca da segurança, como um dos pilares do mensageiro é a criptografia de ponta, esse detalhe sempre merece ser visto com atenção, para que não haja problemas.

Posteriormente, há aquilo que os usuários sempre pedem. Agora, a maioria dos pedidos foram atendidos, claro, dentro do possível. Uma das atualizações que muitos pediram e foram escutadas, foi acerca das fotos ou vídeos com visualização única. Agora elas estão disponíveis e ajudam bastante as pessoas.

Outra atualização, foi acerca das chamadas em grupos, anteriormente, o número era limitado, agora ainda é, todavia, o número de pessoas que podem participar da chamada aumentou. Isso foi de suma importância para algumas empresas, que gostam de efetuar suas reuniões pelo mensageiro.

Mas a atualização que chamou a atenção de todos, ainda será lançada

Outra atualização que chegou recentemente, foi acerca das mensagens temporárias, que se divergem das mensagens com visualização única. No caso das temporárias, após um certo período de tempo, elas simplesmente somem da mensagem. Contudo, isso é um fator complicado, pois acaba prejudicando algumas mensagens importantes.

Pensando nisso, o mensageiro decidiu realizar uma atualização, agora, será possível que o usuário escolha se quer ou não que a mensagem em questão suma após algum tempo. Basicamente, ele irá pressionar a mensagem e escolher alguma opção inerente a ‘manter mesmo após o prazo’. Mas até isso não será absoluto.

Isto é, o administrador do grupo poderá escolher, se os participantes podem ou não fazer uso desse recurso, que em breve será lançado. Via de regra, o recurso se torna bem importante, pois assim, as pessoas já não irão mais perder as mensagens que elas consideram importante. Lembrando, que provavelmente isso será possível na próxima atualização do WhatsApp.

Caso você seja ansioso e goste de ver as coisas antes de serem lançadas oficialmente, também há a opção de participar do programa beta do WhatsApp, pois com ele, é possível testar as atualizações antes de serem lançadas para todos.

