Bolsa Família: novo valor a partir de março; mais de R$ 750

Os pagamentos do Bolsa Família tiveram início nesta quarta-feira (18), mas a grande expectativa continua sendo para o mês de março. Isso porque o maior benefício do governo, pago para mais de 22 milhões de famílias brasileiras sofrerá algumas alterações neste período.

De acordo com as informações do próprio Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a partir de março todas as famílias com uma ou mais crianças de até 6 anos de idade receberão um bônus.

O pagamento adicional será de R$ 150 para cada criança na faixa etária apontada acima. Isso quer dizer que o benefício passará, facilmente, a ser maior do que R$ 750 para milhões de brasileiros.

A perspectiva de pagamento a partir de março fica da seguinte forma:

Famílias que contam com 1 criança menor de 6 anos: R$ 750; Famílias que possuem 2 crianças de até 6 anos de idade: R$ 900; Famílias que possuem 3 crianças de até 6 anos de idade: R$ 1.050; Famílias que contam com 4 crianças de até 6 anos de idade: R$ 1.200.

Caso a família tenha gêmeos, o valor do bônus também será dobrado. Tudo depende, portanto, do número de dependentes que serão sustentados pela mesma família dentro da idade menciona.

Dessa maneira, o Bolsa Família passará ter uma perspectiva de pagamento bem acima dos originais R$ 400 que eram pagos até o final da última gestão. Isso porque o valor de R$ 600, anteriormente, tinha validade até o dia 31 de dezembro de 2022. No entanto, o atual governo aumentou a parcela de modo vitalício.

Como solicitar o pagamento do bônus para crianças do Bolsa Família em março?

A solicitação é feita de forma automática. Isso quer dizer que tudo depende dos dados informados pela família dentro do Cadastro Único, o qual é uma das condicionantes para o recebimento das parcelas do benefício.

O Cadastro Único deve ser realizado em algum Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) da cidade em que resido o beneficiário. Basta levar os documentos que comprovem renda, moradia e identidade de cada integrante familiar.

A renda mensal per capita (por pessoa) não pode ser superior a R$ 210, de acordo com as regras que sempre foram aplicadas. No CRAS será realizada uma entrevista com o solicitante.

Algumas condições para receber o benefício são:

As gestantes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos devem estar cadastrados, no Cadastro Único, e ter todas as informações obrigatórias preenchidas corretamente;

A gestante tem que ter sido identificada no Sistema Bolsa Família na Saúde pela equipe do município até o nono mês de gravidez, e deve estar fazendo o pré-natal regularmente.

As crianças menores de 7 anos devem ser levadas para fazer o acompanhamento de saúde. A equipe de saúde da cidade deve manter atualizado o calendário de vacinação e acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança;

As crianças e adolescentes com idade de 6 a 15 anos precisam estar matriculados na escola e ter, no mínimo, 85% de frequência das aulas.

Todas as informações também estão disponíveis no site gov.br.