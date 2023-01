Passo a passo para ativar o “Modo Silencioso” do Instagram

O aplicativo Instagram é um sucesso e a empresa informou nesta quinta-feira, 19/01, que decidiu expandir suas ferramentas para criar uma melhoria no gerenciamento de tempo e também de lançamento que se chama “modo silencioso”.

O modo silencioso já é conhecido pelos brasileiros pois tem essa ferramenta em outras redes sociais e agora o Instagram vai aderir também. A empresa também destacou que esse novo modo vai ser pedido para que todos os adolescentes que usam a plataforma ativem o recurso se caso estiverem usando a noite.

O modo silencioso vai conseguir reduzir a ansiedade das pessoas que navegam no app loucamente sem tirar uma folga, ou seja, vai silenciar as notificações e responder automaticamente a DMs e vai estar definido como modo silencioso, e assim o seu amigo vai conseguir saber que você está offline.

Lançamentos

Esse lançamento e a atualização só faz parte de mais uma mudança que está acontecendo dentro do aplicativo, que também engloba o controle parental, além de ferramentas para assim conseguir gerar recomendações.

Quando o Instagram começa a trabalhar para garantir que a sua plataforma tenha menos alvo de reguladores que tem medo dos danos que a rede social pode causar, principalmente com o público adolescente, ele começa a lançar algumas ferramentas de proteção.

Assim como outros aplicativos, o Instagram também tomou medidas e instalou recursos de segurança para adolescentes, incluindo privacidade e reduzir contato com adulto indesejado, adolescentes não terem o contato com conteúdo adulto e também ferramentas que ajudam os pais a controlar e gerenciar o uso do Instagram dos seus filhos.

Veja também: Por que você não deve usar o TikTok? Veja as críticas de especialistas

Modo Silencioso

A ferramenta do modo silencioso não trabalha só, ele engloba algumas outras ferramentas de gerenciamento que o Instagram indica, pois juntos eles incluem o controle diário do tempo que as pessoas usam o app e assim outras pessoas conseguem rastrear o aplicativo e enviam alertas como lembretes, por exemplo “faça uma pausa” após serem feitas algumas sessões individuais do próprio app que se estendem.

Tem também várias ferramentas para pausar, não seguir mais páginas, grupos e até mesmo pessoas para assim poder reduzir mais o envolvimento com aquele tipo de conteúdo indesejado.

A ideia da plataforma não é apenas apresentar o uso da ferramenta para que os usuários possam saber quando deve fazer uma pausa, a ferramenta tem o objetivo principal nos impactos da realidade afastando as pessoas um pouco do aplicativo e começar a ter um controle sobre isso.

Para o público jovem, o aplicativo Instagram cresceu absurdamente e se tornou uma ferramenta muito famosa entre ele por troca de mensagens, tanto que a plataforma criou duas variações no app de comunicação, tem o Direct, autônomos e tinha também o Threads, que no ano de 2021 foi encerrado.

Veja também: Mais likes e seguidores nos Instagram com estas 5 dicas BOMBÁSTICAS