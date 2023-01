Cartão do Auxílio Brasil ainda funciona para sacar o Bolsa Família?

Assim que o presidente Lula assumiu o governo uma das primeiras coisas que ele fez foi voltar com o nome do Bolsa Família no programa social que na gestão do Jair Bolsonaro era chamado de Auxílio Brasil, e com essa mudança algumas dúvidas começou a aparecer para os brasileiros. E uma delas é que vamos destacar aqui hoje no texto sobre o cartão do auxílio Brasil se irá ou não funcionar para realizar os novos saques do programa em 2023.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social já comunicou que os cartões que eram utilizados para o saque do Auxílio Brasil continuarão o mesmo e tendo a mesma funcionalidade para saques e movimentações.

Cartão de débito para quem recebe Bolsa Família

O presidente compartilhou que está estudando a possibilidade de oferecer um cartão de débito para os beneficiários do programa social Bolsa Família, porque assim eles não precisam usar apenas o app do Caixa Tem. Essa entrega de cartões iniciou no mandato do Bolsonaro que trouxe o pagamento em débito e lula deseja continuar e implementar, já que deu certo.

Somente 8,5 milhões dos 21 milhões que são beneficiados pelo programa receberam esse cartão. O Ministério da Cidadania da época de Bolsonaro disse que a entrega é feita de forma gradativa e que as famílias que iniciaram o programa em novembro de 2021 já recebiam o pagamento em formato digital na poupança.

Novo programa lançado: Busca Ativa

Mais um programa foi lançado pelo governo e se chama Busca Ativa, que tem por finalidade atualizar o sistema de cadastro do programa social Bolsa Família no Cadastro Único, pois são muitos que estão irregulares e querem fazer o pente-fino para ficar com as famílias que realmente estão cumprindo os requisitos.

Como sempre, a função principal do cadastro e a atualização do Bolsa Família é para que assim eles consigam trazer mais pessoas para dentro do programa social, pois os irregulares estão ocupando o espaço de quem realmente precisa.

Lula Inácio já afirmou e aprovou a iniciativa desse novo programa e recebemos a informação de que o Governo Federal vai fazer o Busca Ativa juntamente com os estados e municípios pelo repasse de recurso.

Valor de R$ 600 Bolsa Família

Através da Emenda Constitucional da Transição fez com que o valor do Bolsa Família continuasse a ser de R$ 600, ou seja, através dela teve uma liberação de gasto no valor de R$ 145 bilhões fora do teto, e R$ 70 bilhões desse valor total será destinado aos pagamentos desse programa social que em 2023 voltou a se chamar Bolsa Família, com a vitória de Lula Inácio da Silva.

Lula afirmou que terá um valor adicional de R$ 150 reais por criança que tem até 6 anos de idade. O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, disse que esse valor da parcela adicional começará a ser paga somente após essa atualização do CadÚnico mas que já tem uma previsão para o mês de março.

