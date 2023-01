Auxílio de R$ 1.200 para dar abrigo a sem-teto? Entenda

Com o aumento exponencial no número de moradores de rua no Estado de São Paulo, o Governo optou por enviar recursos ao município a fim de investir em moradias para esses brasileiros. Estão sendo erguidas casas medianas e serão distribuídos auxílios de até R$ 1.200. Em 2023 espera-se entregar mais de duas mil unidades e mudar a vida de milhares de famílias! Entenda sobre o programa e quem tem direito.

Governo entrega casa para pessoas em situação de rua

Iniciado em 2022, os primeiros modelos foram entregues. Tendo sido inaugurado em dezembro, o conjunto habitacional é responsável por abrigar mais de 160 pessoas. Com casas medianas, de 18m². O projeto prevê que essas casas abriguem famílias por tempo limitado.

Espera-se que essas famílias tenham primeiramente um lar, e então, seguindo o mesmo modelo dos Estados Unidos – Housing First, primeiro elas terão um lar e posteriormente irão em busca de trabalho, educação e saúde.

Portanto, é uma espécie de providência temporária! A fim de que os moradores tenham um lugar para morar, mas busquem melhores condições de vida. Entre 2019 e 2021, o número de pessoas em situação de rua ultrapassou os 30 mil.

A regulamentação do programa ainda está sendo discutida, mas espera-se que os projetos continuem nos próximos meses. Até o fim deste ano mais de 2 mil unidades serão entregues. O primeiro lote encontra-se em Canindé, São Paulo.

Importante: o município não está entregando casas próprias, mas sim, temporárias. A fim de que os moradores consigam se estruturar e posteriormente pular para patamares mais elevados.

Denominada Vila Reencontro do Canindé, o projeto custou aos cofres públicos mais de R$ 2 milhões e 700 mil. Conta com 40 unidades e pode abrigar até 160 pessoas. As residências são feitas de metal, possuem banheiro e móveis essenciais.

Existem regras que devem ser seguidas. Bem como chegar até às 22h (com exceções descritas nas assembleias da vila). Não é possível receber visitas, entrementes, é algo que deverá ser alterado em breve.

Auxílio de R$ 1,2 mil é discutido

Bem como citado, o projeto ainda não consegue abrigar todos os brasileiros em situação de rua. Estuda-se um projeto que prevê o benefício de R$ 600-1200 reais para brasileiros que acolhem outros brasileiros em situação de rua.

Claro, o público alvo são os donos de hotéis e pensões: que estão com vagas e até mesmo casas vazias. Mas pode ser usado até mesmo pessoas que têm cômodos vazios em sua casa, etc. O pagamento prévio seria de 02 anos, com possibilidade de prorrogação.

A lei ainda está sendo discutida e nos próximos meses deverá ser divulgado os detalhes oficiais do programa. Caso o prefeito do município aprove, já será posto em prática nos próximos meses.

E então, o que achou das novidades?