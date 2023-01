Governo CONFIRMA lançamento do Luz Para Todos dentro do CadÚnico

Sem sombra de dúvidas este ano será marcado por inúmeros programas sociais! Dentre eles, o Luz Para Todos é um dos mais aguardados. Milhares de famílias brasileiras vivem sem energia elétrica, no uso da lamparina e semelhantes. De acordo com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), Wellington Dias, equipes serão integradas a fim de alcançarem todas essas famílias! Entenda um pouco sobre o programa e quem tem direito.

Luz Para Todos

Antes de tudo, o programa não tem como intuito a isenção parcial ou integral da conta de energia elétrica. Mas sim, levar eletricidade para regiões brasileiras que nunca sequer souberam o que é viver com energia elétrica. Segundo dados, mais de 450 mil famílias necessitam do programa.

Várias delas vivem diariamente usando lamparinas e métodos primitivos a fim de conseguir iluminação. Sem contar que estão isentas de outros aparelhos que necessita de eletricidade para o seu pleno funcionamento.

Com isso, os ministros responsáveis estão discutindo acerca do replanejamento do programa. A fim de conseguir identificar essas regiões brasileiros e através do CadÚnico – mapear quais são essas famílias que estão vivendo de maneira tão precária e rudimentar.

Espera-se que o programa demore alguns meses para o seu funcionamento, visto que o Governo está buscando em primeiro momento, limpar o CadÚnico de fraudes. Obtendo informações verídicas e atualizadas acerca das famílias que realmente precisam dos programas do Governo Federal.

Uma maneira de amenizar os custos

Como principal alvo, estão as famílias que habitam em regiões rurais, indígenas e os quilombolas. De acordo com os ministros responsáveis pelas pastas, o projeto pode se tornar um pouco caro para algumas famílias. Visto que a eletricidade pode representar uma redução significativa na renda desses brasileiros.

Por isso, está sendo estudado meios limpos de distribuição de energia elétrica. A fim de fornecer eletricidade de qualidade e com um preço reduzido. Sem contar que os povos também terão acesso aos programas de isenção de eletricidade: ajudando e facilitando a vida daqueles que mais necessitam.

De acordo com informações, a Eletrobras irá investir neste ano de 2023 – o aproximado a R$ 10 bilhões no segmento de energia elétrica. Espera-se que neste ano de 2023 mais e mais famílias sejam retiradas do mapa nacional da fome, desigualdade e miséria que habita no país.

Avaliando também, um real investimento do Governo no setor de energia nacional. A fim de mapear as famílias que estão presentes no CadÚnico e direcionar elas para vagas de emprego na área. Entendo melhor acerca dos investimentos em energia, gás, petróleo e minérios – isso torna-se possível!

Portanto, em 2023, milhares de famílias irão ter acesso à eletricidade e conseguir um pouco mais de qualidade de vida. Não sabe-se ao certo o mês que o programa será lançado, mas tudo indica que seja ainda neste primeiro semestre do ano. E então, ansiosos pelas novidades?