LIBERADO! PIX parcelado em até 12 vezes no 99Pay

Sem sombra de dúvidas o PIX veio para ficar! Lançado em 2020, evoluiu bastante e conquistou cada vez mais adeptos. Zerando os custos de transações, facilitando o envio e recebimento de pagamentos – é uma das ferramentas financeiras mais usadas no país. Agora é possível comprar coisas à vista e parcelar no Pix em até 12 vezes. Juros não tão extravagantes e pode ser usado por qualquer brasileiro. Poucas instituições disponibilizam a opção, dentre eles estão o 99Pay e o PicPay.

Parcele o PIX em 12 vezes

Estando ainda em versão Beta no 99Pay, há algumas instituições que a modalidade já está sendo usada há bastante tempo! Consiste em usar o limite de crédito como Pix para uma outra pessoa. Algumas regras precisam ser seguidas: bem como a impossibilidade de enviar o Pix para o mesmo titular.

Ademais, é necessário ter o limite total disponível no cartão de crédito. É uma espécie de empréstimo com garantia do cartão de crédito – já que através disso, será possível enviar valores via Pix consumindo o limite disponível no cartão de crédito.

Os juros são variados, mas em alguns casos podem chegar até 5% ao mês, sem contar o juros sobre o valor total. Bem como o 99Pay, que cobra 3,99% de juros no valor total + 3,99% por cada parcela selecionada.

Embora seja um pouco alto, em alguns casos/urgências é uma boa solução. Visto que o cliente não ficará preso a empréstimos, financiamentos, etc. Mas sim, uma dívida comum no cartão de crédito – como qualquer outra. A modalidade está sendo estudada por outras instituições.

Como é o caso do Nubank, que liberou o parcelamento de boleto através do limite do cartão de crédito. Em suma, é uma espécie de empréstimos destinados a determinados fins.

Como parcelar o Pix em 12 vezes?

O primeiro passo é ter uma conta na instituição financeira que disponibiliza a opção. No caso deste artigo, no 99Pay. E então, ter o cartão de crédito próprio disponibilizado pela empresa ou algum outro cadastrado. Tendo o limite disponível, já é possível seguir os demais passos e obter o Pix parcelado em até 12 vezes.

Entre no aplicativo e vá até Pix parcelado;

Escolha o valor e o cartão de crédito a ser usado;

Digite a chave Pix e clique em Pagar;

Pronto! Após digitar a senha, o valor será debitado e cairá na próxima fatura. Embora seja possível parcelar em até 12 vezes, é recomendado não abusar do número de parcelas. Quanto maior for a quantidade de parcelas, maior será o valor pago em juros.

Portanto, especialistas recomendam que seja feito uma análise completa! Avaliando os juros e a quantidade de meses necessários para pagar. No geral, parcelando em até 6 meses já dá uma boa margem para pagamentos e juros bem menores.