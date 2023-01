Novo valor da CNH impressiona! Veja a tabela atualizada de 2023

Não é de hoje que os trâmites para obter a Carteira Nacional de Habilitação é um terror! Começando pelos valores dos documentos iniciais, aulas teóricas e práticas, simuladores e exames médicos. Podendo variar entre R$ 500 – 900 reais simplesmente para dar início ao processo de 1° habilitação. Entrementes, os valores oscilam de acordo com a categoria, estado, método de pagamento, etc. Em 2023, os valores foram atualizados e impressionou a todos! Veja abaixo.

CNH 2023

Para obter a carteira de motorista é necessário passar por exames médicos e psicológicos. Dando início posteriormente as aulas teóricas (nas autoescolas) e por fim, práticas. Finalizando a carga horária exigida pelo Detran local, o consumidor irá para o teste final a fim de obter a certificação.

Entrementes, em alguns estados o valor total de uma habilitação AB pode chegar aos R$ 4 mil reais! Tendo valores alterados caso o cidadão queira incluir as demais categorias – ou a opção de atividade remunerada.

Com isso, em 2023, os preços foram alterados. Aumentando em todos os estados. Anualmente, há o reajuste e varia de estado para estado – de autoescola para autoescola. Não podendo definir um preço base para todo o país, mas tendo como obter um padrão incluso em todos.

A CNH possui como base as taxas do Detran (incluindo aluguel do veículo no dia do exame final), taxas dos exames e taxas das aulas teóricas e práticas. O que aumenta anualmente são as taxas do Detran, e com isso, as autoescolas acabam elevando um pouco o valor do documento – levando em conta fatores de terceiros, até mesmo o preço do combustível.

Na maioria dos estados, não é possível obter a 1° habilitação por menos de R$ 2 mil reais! A maioria das autoescolas permitem o parcelamento no boleto ou cartão de crédito. Entrementes, saiba como consultar os valores locais.

Como saber o preço da CNH 2023?

Não é possível saber o preço de cada estado precisamente. Entrementes, é possível saber o preço das taxas vigentes pelo Detran de cada estado! Com isso, é possível ter um respaldo para entender melhor os preços aplicados pelas autoescolas do município em si!

Entre no Google e pesquise por Detran-digite aqui a sigla do seu estado e coloque ‘Tabelas e taxas 2023’

Entre no primeiro site que aparecer e escolha Taxas Prestação Serviços 2023 – Habilitação

Exemplo: Detran-CE Tabelas e Taxas 2023

Pronto! Será aberto o PDF detalhando cada taxa que será cobrada pelo órgão em 2023! Podendo repetir o mesmo para descobrir os preços exercidos em 2022 – a fim de realizar uma comparação e ter ideia dos valores pagos no total.

Com isso, terá em mãos o documento oficial que as autoescolas usam para aplicar o preço dos seus serviços. É interessante sempre buscar por autoescolas de confiança que de fato se preocupam com os seus alunos.

Inclusive, na maioria dos estados há uma prática bastante recorrente: alguns alunos têm que pagar determinado valor aos aplicadores do exame final para passarem! É uma prática corrupta, entrementes, muitos acabam aderindo. No geral, é pago entre R$ 50-150, dependendo do estado.

O teste no caso de reprovação varia entre R$ 250-400 reais de acordo com o estado. E então, preparado para tirar a CNH em 2023?

