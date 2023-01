Fure a BOLHA! Veja como bloquear TUDO sobre o BBB

O reality show BBB – Big Brother Brasil – da Tv Globo é o mais famoso no Brasil com um nível alto de audiência. Nessa época, durante 3 meses as redes sociais lotam de assuntos, vídeos somente desse conteúdo, entretanto essa popularidade não é bem vinda por todos os brasileiros e buscam formas para não ter contato com essas notícias.

Alguns até afirmam que já evitam assistir pois uma vez que assiste já quer assistir sempre e acompanhar o jogo, como sabemos e gostamos de ouvir sempre os dois lados, fizemos esse texto para dar dicas de como silenciar e não ter muito contato com essas notificações do BBB 23, que vai terminar apenas no mês de abril.

Como evitar ter contato com os conteúdos do BBB 23

Por mais que você não assista o BBB 23, só pelas páginas do Instagram você consegue acompanhar todo o reality e as redes sociais lotam somente desse assunto. Separamos especialmente para você evitar esses conteúdos nos próximos meses.

Plataforma do Instagram

Hoje em dia muitos olham os conteúdos compartilhados pelas páginas do Instagram no feed de notícias e nos stories, a plataforma consegue fazer com que o usuário consiga silenciar as notificações. Clique em “seguindo” e logo depois “silenciar”, lá você tem opção de verificar quais as chaves que deseja, então entre nas páginas que só falam do BBB e silencie.

Plataforma do Facebook

No Facebook, por mais que você não siga, as vezes pode acontecer de começar a chegar notificações com o tema do BBB até por causa da popularidade do programa, quando isso acontecer o usuário clica nos três pontinhos e seleciona a opção “ocultar publicação”, ou seja, assim a plataforma vai entender que aquele usuário não quer receber aquele tipo de conteúdo.

O usuário tem outra opção também:

1 Clique na foto de perfil

2 Depois em configurações e privacidade

3 Logo após em configurações e depois em privacidade

4 E, por último, clique em “ocultar do seu perfil comentários”

Feito isso, você deve digitar alguns termos que deseja bloquear e depois salvar.

Plataforma do Twitter

Dentro da plataforma do Twitter o usuário também pode se esquivar de receber essas notificações e ter acesso aos conteúdos. Entre no app, clique em “mais” e logo depois em “configurações e suporte”, depois em “configurações e privacidade”, quando aparecer a aba de privacidade e segurança selecione a opção “silenciar e bloquear”.

Depois disso, o usuário deve clicar em “palavras silenciadas” e depois no botão “+”, assim a pessoa consegue adicionar os termos que ela deseja silenciar, e salvar.

