Novas condições de crédito para MEI? Veja o que a Caixa oferece

O empreendedorismo no Brasil está crescendo demais, mas isso não significa que é fácil empreender no Brasil, ainda tem muito o que ser melhorado. São taxas, investimentos, que as vezes saem do controle, devido a isso, o banco da Caixa Econômica Federal resolveu liberar uma linha de crédito especialmente para esse público.

O Crédito Caixa Tem foi pensando especialmente para os microempreendedores do Brasil, mas também tem um foco de ajuda para pessoas físicas que desejam começar a desenvolver o seu negócio. Porém o que algumas pessoas precisam entender é que essa linha de crédito é delimita também o uso do dinheiro para compras de mercadoria, matéria-prima e também para outros meios.

Como funciona a linha do crédito para MEI

O Crédito Caixa Tem foi criado para dar oportunidade dessas pessoas que tem negócios poderem alavancar, mas, no entanto, tem diferentes condições dependendo do público que entrar com a solicitação, por isso citados acima que é preciso que todo atendimento que for direcionado para pessoas físicas elas precisam usar o crédito para começar investir no próprio negócio, lembrando que quem tem inscrição no antigo Auxilio Brasil também estão inclusos.

Regras do empréstimo

Esse empréstimo é feito pela internet, você cumprindo as regras e requisitos já está pronto para receber o seu dinheiro, as regras são:

É preciso ter menos de R$ 3 mil de dívidas no dia 31 janeiro do ano de 2022 (não engloba financiamentos habitacionais e nem limites não usados)

O cadastro precisa estar atualizado no app do Caixa Tem

Vai passar pela análise de crédito

Para as pessoas físicas, o valor máximo que elas podem solicitar é de R$ 1 mil e tem entre 18 a 24 meses para efetuar o pagamento do empréstimo, e as taxas podem chegar a 3,99% mensalmente.

MEI – Microempreendedores Individuais

Já para as pessoas que são microempreendedores individuais é necessário provar que eles já tenham ao menos 1 ano atuando na categoria e também precisam cumprir alguns requisitos, como:

Faturamento anual não pode ultrapassar de R$ 81 mil

É preciso ter menos de R$ 3 mil de dívidas no dia 31 janeiro do ano de 2022 (não engloba financiamentos habitacionais e nem limites não usados)

É necessário ter uma conta de Pessoa Jurídica que esteja vinculada no banco da Caixa Econômica Federal

Passar pela análise de crédito

Para o MEI, eles podem solicitar o valor máximo de R$ 3 mil e tem entre 18 a 24 meses para realizar o pagamento do empréstimo, e as taxas mensalmente são de 3,60%.

