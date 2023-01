Quando começa o programa “Desenrola” para quitar dívidas? Lula tem pressa

Lula Inácio já começou os trabalhos para fazer com que o lançamento oficial do programa Desenrola comece o mais rápido possível, o presidente até falou com alguns auxiliares nesta semana para eles já fazerem o planejamento do programa que tem a intenção de fazer um refinanciamento de pequenas dívidas, que foi um dos assuntos bastante comentados na campanha.

Eles avaliam que esse programa Desenrola, pela avaliação direito do Palácio do Planalto pode ser um dos maiores para o Lula e mais comentado, até mesmo maior do que o assunto do reajuste do salário neste ano de 2023 e também sobre a isenção do Imposto de Renda para as pessoas que recebem até R$ 5.000.

Brasileiros negativos

Sabemos que são milhares de brasileiros que tem o nome negativo e de acordo com os dados do governo, esse número já está somando 70 milhões de pessoas que podem ser beneficiadas com esse programa, pois é essa quantidade de pessoas que estão negativas e até mesmo não conseguindo ter nenhuma forma de conseguir crédito.

Só da população adulta, a porcentagem é de 40%, ou seja, esse programa tem como objetivo ajudar essas pessoas e a partir do mês de fevereiro já dar início. O projeto do programa tem pontos que ainda estão em andamento, mas que já estão tendo alguns avanços, como por exemplo, eles querem focar especialmente no público que recebe até dois salários.

Mas tem alguns pontos que ainda precisam acertar, principalmente a forma dos cadastramentos das dívidas, pois o problema para achar uma solução está sendo porque diversos brasileiros não tem dívida apenas em um lugar e apenas em uma cidade ou região. Precisam alinhar também a taxa de juros e qual será o recurso para ser essa renegociação.

Opinião do presidente de como está o andamento

Os auxiliares que estão trabalhando juntamente com o presidente Lula nesse programa disse em entrevista para a CNN, que Lula tem gostado de como a equipe tem se movido e sempre informando sobre as políticas que começaram a ser implementadas, como por exemplo:

Políticas públicas

Levantar recursos a partir do pente-fino em contratos

Eles afirmam que só em como criar algo novo se de outra parte for economizado, isso é bom tanto para o programa Desenrola como também as demais promessas que Lula fez em sua campanha política para presidente. A equipe econômica comemorou por Lula está gostando do planejamento.

Por mais que nessas últimas semanas Lula tenha sofrido pressão com os assuntos do reajuste do salário mínimo brasileiro e também sobre a isenção e a tabela do Imposto de Renda, o que ele conseguiu fazer até o momento foi criar um grupo de trabalho.

