Passagem aérea MAIS BARATA no Brasil! Governo quer derrubar preços

A cada dia que passa as passagens aéreas estão ficando cada vez mais caras e para uma pessoa ir viajar ela tem que encontrar outros meios para conseguir mais barato e até mesmo as vezes é necessário comprar com muita antecedência. A nova ministra de Turismo, Daniela Carneiro, chegou a dar uma entrevista para a CNN onde informou que seus primeiros passos na nova gestão é reduzir o preço das passagens.

Segundo informações da Anac – Agência Nacional de Aviação Civil – no mês de outubro os registros mostraram que as passagens aéreas tiveram um aumento de 13,9%, e assim elevou o preço do bilhete para R$ 638,36.

Os especialistas em turismo doméstico também se posicionaram sobre o assunto e informaram que essa elevação nos preços das passagens aéreas também se dá pela evolução do preço que atingiu o querosene de aviação, especialmente no mês de outubro que foi para 170%.

Daniela afirma “Quero reduzir o preço da passagem para também criar um incentivo para o turismo doméstico, vai ser a minha prioridade nessa gestão, precisamos achar uma solução que democratize o acesso para a aviação brasileira”.

Os próximos passos da Ministra de Turismo, Daniela

Daniela pretende estudar várias maneiras de como fazer o preço das passagens darem uma caída e facilitar a vida dos brasileiros que desejam viajar. E para complementar sua ideia, a ministra já informou que ainda nesse mês de janeiro, ela deseja fazer uma reunião interministerial com Portos e Aeroportos, Minas e Energia e também a Petrobras, para assim poder entender e discutir alguns pontos que podem fazer o preço das passagens darem uma diminuída.

Fazendo uma comparação entre o ano de 2019 ao 2022, o querosene subiu o valor de R$ 2,32 para R$ 5,11 o litro. Devido a isso, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Distrito Federal em 2022 marcaram apenas metade das viagens em comparação do que estão acostumados.

Nesta última terça-feira, 17/01, a ministra se encontrou com a Associação Brasileira de Empresas Aéreas (Abear) para conversar sobre pontos desse tema, onde a mesma informou que a melhora no ambiente de negócios pode ser uma solução para ajudar na redução de ao menos 17% do preço direito do querosene dentro da aviação, pois os lubrificantes e até mesmo os combustíveis hoje em dia representam uma porcentagem de 40% das passagens aéreas.

Os benefícios de viajar

Comprovado pela ciência, viajar traz muitos benefícios para corpo da pessoa, a mente e até mesmo as emoções. Há diversos estudos que afirma que a pessoa que tira um tempo maior de férias investe também na sua saúde. Além disso, viajar pode melhorar o seu currículo e se tornar um profissional mais criativo, pois em cada viagem você terá experiências com culturas diferentes.

As viagens te ajudam a ter mais momentos de alegrias e felicidades, pois quando você pausa o seu trabalho para tirar umas férias, isso ajuda a te deixar de bem com a vida, ter um descanso físico e mental. Existe um estudo bem interessante em uma universidade de Cornell que fica nos Estados Unidos, onde afirma que só de uma pessoa começar a planejar uma viagem já aumenta a felicidade.

