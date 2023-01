Vai comprar na Americanas? Veja o que você precisa saber antes

A Americanas se tornou muito comentada após um rombo de R$ 20 bilhões que fez o mundo todo ficar surpreso e levou a empresa para uma recuperação judicial em estado de urgência, após isso, milhares de consumidores estão com dúvidas e até mesmo medo de realizem compras no site.

Resolvemos fazer esse texto para entender como está a situação e se ainda pode fazer compras seguras na Americanas, Guilherme Farid, que é chefe do gabinete do Procon-SP afirmou que sim, os consumidores ainda podem comprar na loja com segurança. Pois o Procon solicitou para que a empresa esclarecesse como ficaria essa situação financeira e também se prejudicaria o dia-a-dia dos consumidores.

Procon-SP

Após a empresa do Procon-SP entrar em contato com a Americanas para tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, Guilherme esclareceu que a Americanas informou que toda a rotina dos consumidores não será afetada, então existe uma manifestação da empresa junto com o órgão de proteção e também da defesa do consumidor.

O Procon também agiu rápido e já começou a fazer uma análise sobre todas as reclamações em que a Americanas teve desde o ano de 2021 até agora, Guilherme explica “Fazendo uma comparação com os trimestres equivalentes a cada ano, em 2023, não encontramos discrepâncias e aumento nas reclamações, então a Americanas manteve as reclamações e quantidade pelos mesmos motivos”.

Guilherme ainda complementa que eles decidiram a suspensão das dívidas e agora está na recuperação judicial “A recuperação judicial tem como objetivo a renegociação dos créditos, e isso vai trazer um impacto para os fornecedores e não para os consumidores”.

Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – Idec – essa recuperação judicial não distância os direitos que estão incluídos no Código de Defesa do Consumidor, essa categoria é para garantir um equilíbrio econômica de uma pessoa jurídica, por isso se chama recuperação judicial. Ou seja, a Americanas tem o direito e obrigação de continuar garantindo todos os direitos aos seus clientes.

Guilherme Farid ainda ressalta que se algum consumidor tiver alguma dificuldade de entrar em contato com a empresa, não receber a sua compra, ele deve com toda certeza fazer uma reclamação no Procon, ao mesmo tempo de fazer uma crítica nas redes sociais também é necessário no Procon.

Já foi informado que o Procon irá começar a fazer uma monitoração sobre as reclamações da empresa mais de perto, para conseguir ter uma certeza se houve um aumento das reclamações ou não. “As redes sociais da Americanas serão monitoradas até o ponto dá gente conseguir averiguar se teve aumento nas reclamações e verificar se tem alguma anormalidade”, disse o porta-voz do Procon.

