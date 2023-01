Atrasou a 1ª parcela do IPVA? Veja se ainda dá para parcelar

Anualmente os proprietários de automóveis têm que arcar com taxas referentes ao seu veículo. Dentre elas, o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Custando cerca de 1-6% do valor do veículo, é uma das taxas mais caras a serem pagas e por isso pode ser parcelada em até cinco vezes! Entretanto, quem perder a data de pagamento da primeira parcela não poderá mais usufruir da possibilidade. Entenda abaixo e saiba como agilizar o processo.

IPVA 2023

O calendário de pagamentos do IPVA é baseado no final da placa do veículo. Hoje, 19, é o último dia para o pagamento à vista com desconto de 3% ou o repasse da primeira parcela para os carros e motos com placa terminando em 7. Visto que o calendário de pagamentos segue até o dia 24/01.

De acordo com a Secretaria da Fazenda – Sefaz, os proprietários que perderam o dia do pagamento têm até o dia 24/01 para realizarem o pagamento único com desconto de 3% – sendo necessário antecipar o pagamento do licenciamento anual.

Em nota oficial, a Sefaz afirmou acerca da impossibilidade de pagar o tributo parcelado aos proprietários que perderam a data de pagamento.

Há veiculos que o IPVA custa fortunas! Bem como os modelos de luxo, podendo ultrapassar o valor de um carro popular! Caso não seja mais possível pagar o IPVA parcelado devido o atraso, ainda é possível recorrer a terceiros e driblar isso, veja!

Existem empresas credenciadas da Sefaz que realizam o intermédio entre o órgão e o proprietário. Com isso, consegue oferecer melhores condições de pagamentos parcelado com baixas taxas de juros. Tal como um cartão de crédito: a empresa paga o tributo a Sefaz e o proprietário fica em débito com a empresa.

Podemos citar o Picpay, que permite o parcelamento do IPVA em várias parcelas e consegue oferecer excelentes taxas de juros aos seus clientes. Vale a pena conferir! Para pagar o IPVA é necessário apenas emitir o boleto no site do Detran da sua cidade e ir realizar o pagamento em uma agência bancária ou aplicativo.

Leia mais: Profissões que NÃO precisam PAGAR IPVA em 2023; veja quais são

O que acontece se eu não pagar o IPVA?

Primeiramente, aos proprietários que por algum motivo não pagaram o IPVA, há uma multa sobre o imposto de 0,33% por dia de atraso. Caso ultrapasse os 60 dias, a taxa torna-se fixa de 20% sobre o valor. Transitar com o veículo atraso é cabível de multa e recolhimento do veículo. Visto que os custos tornam-se muito maiores!

Já que para obter o veículo de volta é necessário quitar todos os débitos e ainda arcar com os custos de retiradas, do pátio, etc. Portanto, o ideal é não esquecer o dia do pagamento e caso isso ocorra ir em busca de opções no mercado para pagar o tributo parcelado.

Para dados mais precisos, é possível consultar o valor do IPVA diretamente pelo site da Secretaria da Fazenda. Tendo em mãos apenas o número de RENAVAM do veículo.

Observação: as informações são com base na Sefaz-SP*