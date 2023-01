Salário-mínimo pode aumentar ainda em 2023; entenda como

Os brasileiros já ficaram ansiosos para saber qual o valor do salário em 2023 e logo no início foi divulgado o valor de R$ 1.302, 00. No entanto, o governo divulgou que o prazo para uma avaliação de reajuste desse valor foi prorrogado para o mês de maio, e o salário pode passar para R$ 1.320,00.

Nesta última quarta-feira, 18/01, no Palácio do Planalto, o presidente Lula estava em uma reunião com os centrais sindicais e assinou um despacho para que assim os ministérios responsáveis apresentem uma proposta em até 45 dias sobre a revisão do valor. É válido ressaltar que esse prazo só pode prorrogado uma vez, e o que se espera é uma resposta até o mês de maio para fazer um bom cálculo.

Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego, participou da solenidade e informou que a intenção deles é instituir um grupo de trabalho que analise e discuta sobre a valorização do salário-mínimo brasileiro, como aconteceu no ano de 2005. É através desse trabalho que eles vão analisar se irá manter o valor de R$ 1.302,00 até o final do ano de 2023 ou se no mês de maio irá passar por uma revisão.

Para relembrar, na campanha de Lula, uma das propostas e promessas era fazer o reajuste do píso salarial ainda dentro desse ano, mas o valor foi colocado em consulta, pois informaram que no INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – cresceu significamente o número de beneficiários no ano anterior, ou seja, os R$ 6,8 bilhões que tem de recursos adicionais que estão reservados pela Lei Orçamentária Anual do ano de 2023 não seria suficiente para garantir o salário de R$ 1.320,00 para todos.

Foi divulgado que esse adicional pode ter um custo extra no valor de R$ 7,7 bilhões no Orçamento, entretanto o governo ainda precisa analisar como ele irá bancar. Durante uma das sessões no Fórum Mundial Econômico na Suíça, Fernando Haddad, informou que o valor acima do que já está estabelecido irá depender de um cálculo dos números de beneficiários do INSS. Lembrando que as parcelas grandes desse pagamento são iguais o valor do salário-mínimo.

Valorização do salário-mínimo em 2023

Uma valorização real do salário-mínimo é o sonho dos brasileiros, porém isso é bem difícil de acontecer, pois o valor teria que ser alto. A político de valorização do salário-mínimo que o governo deseja prevê a recomposição inflacionária com o ganho real que irá ser referente ao PIB – Produto Interno Bruno.

O presidente Lula informou na cerimônia que é necessário fazer o reajuste do piso para que seja feita uma distribuição de renda em nosso país bem melhor, e ainda destacou que não adianta o PIB aumentar se toda essa riqueza não for distribuída.

