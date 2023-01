SENAI e Stellantis iniciam projeto converter carros comuns em elétricos

Do estudo para a tecnologia, dessa vez a empresa SENAI no projeto A3 da Rota 2030 juntamente com a Stellantis estão com um projeto de retrofit elétrico, ou seja, a ideia central é transformar veículos comerciais (novo ou usado) que tenha motor a combustão para poderem converter em powertrain elétrico.

Outra empresa também está inclusa nessa parceira, a Weg e FuelTech. E já compartilharam que a ideia central desse projeto é para trazer soluções inovadoras para a mobilidade sustentável com emissão zero, além disso eles também desejam oferecer toda qualidade possível nessa conversão de veículos com uso somente de equipamentos originais para assim ter mais segurança e durabilidade.

Em cima desse projeto, a empresa Stellantis tem como objetivo central também dar um passo de avanço em direção do seu plano Dare Forward 2030. Esse plano faz com que acelere toda a estratégia de descarbonização querendo tornar-se carbono neutra até o ano de 2038.

Processo de conversão

Para quem ainda não conhecia esse projeto de conversão, ele iniciou no ano de 2022 e seus primeiros modelos utilitários foi Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid. E o programa funciona assim: quando está em desenvolvimento, eles fazem a remoção do powertrain a combustão e no lugar era colocado o kit de conversão e o conjunto de baterias, todos esses pontos ficam no compartimento de carga e assim evita a adaptação na estrutura.

Como é feito os testes desses carros?

Todos os testes que são feitos nesses carros são feitos em vias públicas pois assim os técnicos conseguem ter facilidade para identificar os principais fatores econômicos envolvendo até mesmo os componentes locais de todo o veículo. Eles também farão coletas de dados para conseguirem compreender como será o melhor uso desse carro e ajustar da melhor maneira.

O projeto quer oferecer um veículo elétrico acessível com o intuito de ser usado na urbana diária média de 100 quilômetros, e a partir do mês de abril os utilitários já serão disponibilizados aos clientes B2B.

Veja também: 1990 está de VOLTA! Sony revela novo Walkman que dá acesso ao Spotify

Melhorias na mobilidade

Breno Kamei, diretor dos programas e planejamento de produtos da empresa Stellantis, informou que a empresa está correndo contra o tempo para poder construir e oferecer um negócio sustentável e lucrativo que irá promover uma economia circular dentro dos mercados que eles operam, mas que nesse início ela está sendo desenvolvida e criada apenas em frotas de veículos comerciais, só que a intenção futuramente é começar a expandir em outras modelos com a intuição de poder atender todos os públicos.

Veja também: O que tem de NOVO? Tecnologias mais esperadas para 2023