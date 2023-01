BB lança PACOTÃO com cartão digital e conexão grátis

Há tempos que o Banco do Brasil vem procurando inovações e dessa vez acertou em cheio! Agora os clientes Ourocard Digital têm direito a conexão gratuita com a internet. Além dos demais benefícios oferecidos, o Banco do Brasil oferta mensalmente 1 GB de internet para o cliente usar como quiser. Promoção válida por tempo limitado, é bom aproveitar enquanto dá tempo! Veja abaixo todos os detalhes e como contratar agora mesmo.

BB lança conexão grátis

O cartão Ourocard Digital é totalmente diferente dos demais cartões lançados pela instituição. Visto que ele não possui uma versão física, apenas digital. Todas às vezes que o cliente necessitar realizar alguma compra, terá que acessar o aplicativo. Pode ser obtido por correntistas e não correntistas do banco e é uma das melhores opções em 2022.

Os clientes realizam os pagamentos através do aplicativo. Pode ser usado o pagamento através do QR Code, exceto o pagamento utilizando o Samsung Pay. Os clientes que aderirem à modalidade ganham conexão grátis com à internet, isto é, 1 GB todos os meses para usar como quiserem!

Entrementes, a promoção é por tempo limitado. Durando somente até o mês de julho. Milhares de brasileiros estão em busca, visto que há um certo custo com dados e internet mensalmente – economizar não é nada mal, não é?

Para realizar os pagamentos com o cartão do BB é necessário inclui-lo em sua carteira digital e na hora dos pagamentos escolhê-lo. Clicando no cartão é possível ver os demais detalhes e após isso, a senha.

Recomenda-se sempre usar os cartões temporários para compras avulsas, evitando possíveis fraudes e golpes! Todo cuidado é pouco.

Como contratar? Realmente vale a pena?

É válido ressaltar que em primeiro momento a solução estará acessível apenas para os correntistas do banco. Mas que em breve os demais consumidores também terão acesso. Visto que nos últimos anos as compras pelo celular aumentaram bastante – com isso, surgiu a necessidade de um cartão meramente digital – se livrando de filas e filas de cartões na carteira.

Para pedir o cartão basta ir no site oficial do Banco do Brasil e ir na aba cartões, visualizando qual se adequa melhor com a sua renda mensal. Entrementes, caso o desejo de fato seja pelo Ourocard, clicando na opção do mesmo e iniciando o pré-cadastro.

Consumidores negativados não irão conseguir obter o cartão. É necessário ter uma renda mínima de 01 salário mínimo. Durante o processo, o score do cliente será analisado. Ademais, a promoção vigente segue válida somente até o mês de julho.

E então, o que achou da novidade?