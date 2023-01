Quem ganhar até R$ 5 MIL pode ficar isento do Imposto de Renda?

Uma das maiores discussões que os brasileiros estão comentando nesse último dia é sobre o Imposto de Renda e nesta última quarta-feira, 18/01, o presidente Lula (PT) informou a população que ele vai brigar e lutar para conseguir a isenção justa do Imposto de Renda para os brasileiros que recebem no valor de até R$ 5 mil mensalmente.

O Lula afirmou essa fala quando estava na reunião do encontro entre líderes sindicais, além disso o mesmo informou que ele os ricos serão o que vão pagar mais. “No Brasil, quem paga o Imposto de Renda é quem tem holerite, já o pobre que ganha R$ 3 mil tem mais costume de pagar em relação a quem ganha R$ 100 mil”.

Mobilização do povo brasileiro

Lula também disse que tem uma briga com o economista do partido dele, ele sempre diz assim “Lula, se a invenção for de R$ 5 mil é a metade da arrecadação”. O presidente disse que talvez será necessário que ele brigue com Congresso Nacional e uma mobilização da sociedade para conseguir aprovar essa medida.

“Às vezes é somente uma mobilização do povo brasileiro para fazer com que a política tributária para que assim o pobre seja incluído no orçamento da União e o rico no Imposto de Renda, só assim para ver se a gente consegue arrecadar e fazer uma política social no Brasil”, afirmou Lula.

O Governo Federal, atualmente, isenta o Imposto de Renda para o público que tem doenças graves, mas isso acontece somente quando o rendimento dessa pessoa portadora for de pensões ou até mesmo aposentadoria.

Salário-mínimo em 2023

Já saiu muitas brigas e discussões sobre o valor do salário-mínimo no Brasil pela população, e a chance de um presidente mudar é uma nova esperança para o piso real, no entanto, ninguém mais cria expectativa, pois o verdadeiro salário nenhum presidente conseguiria pagar, se for fazer as contas da família brasileira hoje em dia.

Nessa mesma reunião sobre o Imposto de Renda, Lula aproveitou a oportunidade para conversar com Luiz Marinho, ministro do trabalho sobre o reajuste no salário, que deveria estar no valor de R$ 1.320, mas que infelizmente ficou estagnado no valor de R$ 1.302.

A informação que foi passada, é que esse valor de R$ 1.302 ficou estagnado pois quando Jair Bolsonaro estava no governo ele assinou uma Medida Provisória, que o salário-mínimo seria de acordo com a previsão da inflação do Ministério da Economia, e a previsão era de R$ 1.302,00.

Com isso, a previsão para acontecer um reajuste no salário é somente em maio, pois ainda irá passar por uma análise. Lula afirmou que criou um grupo para elaborar e estudar uma política sobre a valorização do salário-mínimo, esse grupo tem 45 dias para dar uma resposta.

