Assina Netflix? Descubra as novidades anunciadas pela plataforma para 2023

Sem sombra de dúvidas a Netflix é uma das gigantes do streaming mundial! Anualmente, lança novidades que atraem os olhares de seus assinantes com carinho! Títulos renomados e renovação de séries sempre são uma bom atrativo para os seus consumidores. Dezenas de filmes e séries estão previstos para este ano de 2023 e acredite, você vai se surpreender! Veja as novidades da Netflix para 2023.

Lançamentos 2023

Espera-se que 49 novos títulos sejam lançados em 2023. Embora seja um bom número, é inferior ao ano de 2022 – que teve 86 lançamentos de filmes. Entrementes, é válido ressaltar que boa parte dessa lista trata-se de títulos originais da plataforma de streaming. Algo que inferioriza a lista, é que 9 dos títulos que irão sair neste ano, deveriam ter saído no ano passado.

Dentre os títulos mais esperados, alguns já possuem data de lançamento, outros não. Podendo ser separados nessas duas maneiras. A lista abaixo trata-se dos filmes: as séries previstas ainda estão em estágio de análise e divulgação.

Entretanto, a renomada série de 2022 que chamou a atenção de todos: Wandinha – ganhou renovação e já está sendo gravado os episódios da segunda temporada! Tem muita coisa boa vindo por aí! Ah, os valores seguem os mesmos do ano passado! com valores a partir de R$ 18,90 indo até R$ 55,90 com diversas funcionalidades: imagem em 4K, vários dispositivos e download à vontade.

Filmes Netflix 2023 com data definida

Filme: Procura-se Gonker;

Data: 13 de janeiro;

Data: 13 de janeiro; Filme: Jung_E;

Data: 20 de janeiro;

Data: 20 de janeiro; Filme: Certas Pessoas;

Data: 27 de janeiro;

Data: 27 de janeiro; Filme: Pamela Anderson – Uma História de Amor;

Data: 31 de janeiro;

Data: 31 de janeiro; Filme: Destemido;

Data: 3 de fevereiro;

Data: 3 de fevereiro; Filme: Bill Russell – Lenda da NBA;

Data: 8 de fevereiro;

Data: 8 de fevereiro; Filme: Na sua casa ou na minha;

Data: 10 de fevereiro;

Data: 10 de fevereiro; Filme: Fantasma e Cia;

Data: 24 de fevereiro;

Data: 24 de fevereiro; Filme: Luther – o cair da noite;

Data: 10 de março;

Data: 10 de março; Filme: The Magician’s Elephant;

Data: 17 de março;

Data: 17 de março; Filme: Mistério em Paris;

Data: 31 de março;

Data: 31 de março; Filme: Guia de Viagem para o Amor;

Data: 27 de abril;

Data: 27 de abril; Filme: The Mother;

Data: 12 de maio;

Data: 12 de maio; Filme: Resgate;

Data: 16 de junho;

Data: 16 de junho; Filme: Clonaram Tyrone!;

Data: 21 de julho;

Data: 21 de julho; Filme: Heart of Stone;

Data: 11 de agosto;

Data: 11 de agosto; Filme: Lift;

Data: 25 de agosto;

Data: 25 de agosto; Filme: Damsel;

Data: 13 de outubro;

Data: 13 de outubro; Filme: Pain Hustler;

Data: 27 de outubro;

Data: 27 de outubro; Filme: The Killer;

Data: 10 de novembro;

Data: 10 de novembro; Filme: A Family Affair;

Data: 17 de novembro;

Data: 17 de novembro; Filme: Leo;

Data: 22 de novembro;

Data: 22 de novembro; Filme: Leave the World Behind;

Data: 8 de dezembro;

Data: 8 de dezembro; Filme: Rebel Moon;

Data: 22 de dezembro;

Do carnaval ao natal, filmes é o que não faltam!

Filmes Netflix 2023 sem data definida

Filme: The Archies;

Filme: Carga Máxima (Overhaul);

Filme: Chakda ‘Xpress;

Filme: Chicken Run – Dawn of the Nugget;

Filme: Choose Love;

Filme: Nyad;

Filme: Meus Sogros Tão Pro Crime;

Filme: The Perfect Find;

Filme: O Astronauta;

Filme: Reptile;

Filme: Rustin;

Filme: Shirley;

Filme:Vítima X Suspeita.

Filme: Chupa;

Filme: A Pegadora (Players);

Filme: Best. Christmas. Ever.;

Filme: The Deepest Breath;

Filme: Felicidade Para Principiantes;

Filme: Kill Boksoon;

Filme: Love At First Sight;

Filme: Maestro;

Filme: Monkey Man;

Filme: The Monkey King;

Filme: Nimona;

E então, o que achou das novidades?