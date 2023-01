Revelou no BBB! Participante afirma que completa renda de R$ 150 mil no OnlyFans

Após uma fala da participante Key Alves, jogadora de vôlei, que faz parte do grupo camarote do Big Brother Brasil – BBB – que começou no dia 16. Key é do vôlei e é a mais seguida do mundo nessa categoria, ela começou a sua carreira com 10 anos ao lado da sua irmã gêmea.

Por mais que ela vive do vôlei, a jogadora informou para alguns participantes que a sua maior renda é feita através da plataforma especialmente de conteúdos adultos, que se chama OnlyFans. Key até afirmou que consegue ganhar R$ 150 mil mensalmente com os patrocínios pela rede social do Instagram e os acessos nessa plataforma OnlyFans.

Integrante do BBB no OnlyFans

Key Alves tem mais de 7 milhões de seguidores na plataforma do Instagram, e por causa dessa quantidade de seguidores ela recebe muita proposta de patrocínio, ao qual faz ela ganhar cerca de R$ 50 mil por mês, e para complementar a sua renda, a jogadora faz ensaios fotográficos sensuais na conta da plataforma OnlyFans.

A integrante do BBB afirmou que antes ela já tinha algumas fotos desse conteúdo na sua página do Instagram, ela decidiu mudar para a outra plataforma quando tomou conhecimento que a maioria de seus seguidos no Instagram eram homens.

Key Alves

Key Alves, jogadora de vôlei não conseguia se manter apenas com o salário do esporte, esse também foi um dos motivos que decidiu abrir uma conta na plataforma OnlyFans.

Atualmente, Key é jogadora do Osasco é já foi campeã sul-americana no sub-18 juntamente com a Seleção Brasileira de Vôlei. Para o GShow, Key disse que não liga para críticas negativas a respeito de saberem sobre seus conteúdos na OnlyFans, ela disse que muitas pessoas comentam até mesmo porque ela foi a primeira atleta a entrar na plataforma e que continua por lá pois não acha que é errado, é um trabalho.

A jogadora também afirmou que o seu conteúdo é diferente dos restantes, não é tão explicito, ela até afirma que as fotos que ela tem na plataforma pode ser postada – tranquilamente – nas redes sociais, pois o seu conteúdo não é explícito.

Key entrou no BBB e agora as chances de seus seguidores aumentarem está alta e assim, consequentemente, seus conteúdos terão vendas maiores na plataforma.

Veja também: Quem ganha até R$ 2.400 tem BOA NOTÍCIA para comprar imóvel mais fácil

Big Brother Brasil

O programa mais assistido no Brasil voltou, e o elenco promete um grande entreterimento. Key já se destacou com sua dupla logo na primeira semana, algumas pessoas até já estão “shipando”. Mas ainda tem muito jogo para acontecer.

Nas redes sociais é notável o acompanhamento dos brasileiros no reality e até comentando sobre as personalidades de casa jogador.

Veja também: Notícia de ALERTA para quem usa o WhatsApp! Fique por dentro