Pis/Pasep 2023: pagamento será referente a 2021 ou 2022? Veja o valor

Quem é trabalhador registrado tem vários direitos garantidos por lei através da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho – e dentro dessas questões tem as férias, 13º salário e até mesmo o abono salarial do PIS/PASEP, que no momento é o que mais tem sido comentado, pois esse pagamento é feito anualmente seguindo o pagamento do ano-base trabalhado nos últimos 12 meses.

Com a virada do ano, agora todos querem saber qual ano-base será pago neste ano de 2023 do PIS/PASEP. Continue conosco para entender sobre esse pagamento e quem irá receber esse ano.

PIS/PASEP

Como citado acima, o pagamento do PIS/PASEI é feito anualmente no ano seguinte em que o trabalhador exerceu sua função, ou seja, se a pessoa trabalhou em 2020, o PIS/PASEP irá ser pago para ele no ano de 2021. No entanto, com a crise da pandemia da Covid-19 em que o nosso mundo teve que se adaptar. O pagamento começou a ser adiado.

Essa regra de pagamento seguiu firme até em 2020, após isso tudo começou a ser modificado, quando foi anunciado pelo governo que esse repasse teria que ser adiado o cronograma de pagamentos mudou, ou seja, quem exerceu atividade remunerada no ano-base de 2020 só puderem receber o PIS/PASEP no ano de 2022, e aquele que exerceram atividade remunerada no ano-base 2021 está previsto para receber neste ano de 2023.

É válido ressaltar a informação que o brasileiro que não conseguiu fazer o saque em 2022 do abono do PIS/PASEP ainda tem chances de resgatar o valor, basta somente esperar a notícia do Governo sobre a data de abertura do calendário de 2023 para esses pagamentos que tem previsão de início no mês de fevereiro.

Qual o valor desse pagamento

O valor do abono PIS/PASEP em 2023 tem um novo valor, pois anualmente esse abono tem o reajuste conforme o valor do salário-mínimo de cada ano, ou seja, o Governo Federal pretende reajuste anualmente para os trabalhadores conforme a inflação.

Desta maneira, o abono PIS/PASEP segue o valor do atual salário-mínimo para efetuar seus pagamentos aos trabalhadores. Então, como atualmente o valor do salário-mínimo está em R$ 1.302,00 (até que não tenhamos uma resposta concreta sobre o aumento para R$ 1.320,00) esse será o valor pago para o trabalhador de exerceu sua função por 12 meses (1 ano).

Todos os trabalhadores que tiverem dúvidas sobre qual valor que irão receber, pode consultar o benefício a partir do dia 5 de fevereiro, mas você já pode fazer uma conta aí da sua casa: dividi o salário-mínimo por 12 meses e depois multiplica pela quantidade de meses que você trabalhou no ano-base de 2021.

Um exemplo para quem trabalhou 12 meses registrado em 2021: R$ 1.302 dividido por 12 = R$108,5, depois pega o valor de R$ 108,5 e divide por 12 = R$ 1.302.

