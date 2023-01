Por que você não deve usar o TikTok? Veja as críticas de especialistas

O TikTok é uma das plataformas de entretenimento mais utilizadas no mundo e que alcança público de todas as idades, ou seja, dentro no aplicativo você começa assistir vídeos e não para mais, mas isso também pode ser negativo a diversos usuários. O TikTok tem mais de 1 bilhão de usuários e não para de crescer, um espaço que era apenas para entretenimento virou até para divulgar e ampliar o trabalho de muitas pessoas.

Mas especialistas estão alertando que alguns efeitos do uso desse aplicativo em grande quantidade podem afetar a saúde mental dos usuários que passam muitas horas no app.

Alerta dos especialistas ao utilizar demais o TikTok

A geração Z é marcada pelo uso a tecnologia e não teria como ser diferente nessa época de estudos tão avançados que estamos vivendo. Mas, de acordo com alguns profissionais que buscam estudar e entender o uso e efeito do TikTok na mente das pessoas, afirmam que alguns conteúdos que são compartilhados na plataforma podem ser perigosos. Jean Twenge, psicóloga, disse que através das redes sociais também cresce o aumento de pessoas com depressão, principalmente entre adolescente, que infelizmente o número de casos já está bem alto.

“Existem muitos vídeos que ensinam as pessoas a se cortarem, vídeos pró-anorexia, o que a empresa deseja fazer é que as pessoas permanecem bastante tempo na plataforma assistindo vídeos, pois é assim que eles ganham dinheiro”, afirma a psicóloga.

Do ano de 2004 para 2019 os números sobre casos de depressão em adolescentes dobraram, a psicólogo ainda informou que a partir do ano de 2012 aumentou mais ainda só que dessa vez com casos de automutilação e até mesmo o suicídio.

Vício

De acordo com o relatório da Sensor Tower, o aplicativo TikTok é uma sequência de explosão de vídeos, um atrás do outro e assim, consequentemente, as pessoas passam ao menos cerca de uma hora e meia assistindo os conteúdos. Jerome Yanley é estudante e afirma “Eu já passei a noite inteira acordada assistindo TikTok”. Todos os jovens apontam que esse aplicativo é vicioso, Jerome ainda complementou “Eu ficava triste e desapontado comigo mesmo, eu tinha o poder de mudar isso, mas na verdade eu não fazia, eu ficava horas e horas no aplicativo”.

Esse é apenas um relato, mas existem vários que contam sobre o vício em redes sociais. A empresa TikTok se pronunciou e disse que existe um cuidado com a saúde e também com os conteúdos que são disponibilizados para o público mais jovem, no entanto, sabemos que isso nem sempre é verdade, vários jovens, crianças usam a plataforma e já se depararam com vídeos que não tinha permissão para a idade deles.

“Um dos nossos maiores compromisso é colocar a segurança e o bem-estar dos mais jovens em primeiro lugar, e sabemos reconhecer que é um trabalho difícil e que nunca termina, mas iremos continuar nos informando sobre as proteções de segurança na nossa comunidade e captar os pais para ter o controle adicional da conta do seu filho, através do emparelhamento familiar.

