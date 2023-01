Quem ganha até R$ 2.400 tem BOA NOTÍCIA para comprar imóvel mais fácil

Finalmente! Milhares de brasileiros sonham em comprar a casa própria e talvez agora seja o momento. Após a posse do atual Governo, uma das primeiras medidas foi o retorno do programa Minha Casa Minha Vida. A fim de sanar o déficit habitacional no país, agora será muito mais fácil adquirir a casa própria e o melhor: brasileiros de baixa renda terão prioridade. Veja abaixo como o programa vai funcionar e quem tem direito.

Minha Casa Minha Vida 2023

Dentre os vários problemas do país, a falta de moradia adequada aos habitantes é um dos mais graves. Milhares de pessoas acabam indo morar pagando aluguel – comprometendo boa parte da renda. Sem contar as pessoas que moram em situações precárias e até mesmo na rua. Empresários do ramo da Engenharia afirmam que é bastante importante que todos deem a mão e auxiliem o Governo nesta nova empreitada. Trocando o aluguel, pelo imóvel próprio.

De acordo com um senso realizado em 2019 – mais de 8 milhões de famílias não têm casa no país. E 5 milhões vivem em condições precárias ou irregulares. Em 2009 o programa MCMV foi instaurado no país e ajudou milhares de pessoas a conquistarem o seu imóvel próprio – e agora, no terceiro mandato de Lula terá vez novamente no Brasil.

Entrementes, algumas mudanças aconteceram e todas estarão explícitas abaixo! O MCMV funciona como um financiamento, no qual as pessoas conseguem financiar o imóvel por preços bem baixos e parcelas enxutas, possibilitando que todo trabalhador que receba até dois salários mínimos consiga pagar.

Em 2023 a prioridade será entregar as obras paralisadas e dar início a uma nova etapa do programa. Facilitando os financiamentos, reformas de residência, etc.

Mudanças MCMV

Com isso, a principal mudança no programa é que famílias que recebem renda máxima de até R$ 2.400 terão prioridade em primeiro momento. De acordo com os ministros, essa faixa de renda é uma das que mais são afetadas com essa deficiência habitacional no país. Em 2023, espera-se que haja um aumento no número de entregas de residências e um maior amparo aos trabalhadores informais.

Além disso, uma das preocupações do Governo em primeiro momento é urbanizar áreas periféricas e aproximá-las mais dos grandes centros urbanos. O programa seria anunciado neste mês de janeiro, mas devido os processos de Transição e demais burocracia, acabou sendo adiado.

O financiamento é realizado pela Caixa Econômica Federal. Possui 5% de taxas de juros por ano e o cliente tem até 30 anos para quitar o imóvel! Sendo uma das melhores opções disponíveis, ainda irá surgir outros programas de auxílio moradia aos brasileiros. O ano de 2023 promete vir com tudo.

E então, o que achou da novidade?