Notícia de ALERTA para quem uso o WhatsApp! Fique por dentro

Mais de 140 milhões de brasileiros usam o WhatsApp frequentemente. Sendo uma das maiores redes sociais do mundo, o WhatsApp está sempre em evolução. Para este ano de 2023 promete vir com tudo – ampliando suas funcionalidades e melhorando cada vez mais a experiência do usuário dentro da aplicação! Bloqueios, novos modos de câmera, e leitura automática são apenas algumas das novidades do aplicativo em 2023. Veja abaixo todas as novidades e quando vão chegar.

Atualizações do WhatsApp 2023

Todas as novas funções estão em modo Beta ainda, e serão testada por alguns usuários antes de serem implantadas oficialmente. Não irão vir todas de uma vez – mas espera-se que até o terceiro bimestre deste ano todas elas já estejam contidas no aplicativo! É válido ressaltar que é possível se tornar um usuário beta realizando o cadastro na Google Play Store. Veja abaixo todas as novidades que virão por aí.

Transferência de conversas entre dispositivos

A empresa está desenvolvendo uma função que irá permitir a transferência de conversas entre dispositivos. Denominada ‘Transferir chat para Android’ será possível transferir qualquer conversa para um outro dispositivo móvel com o WhatsApp instalado. Possibilitando acelerar o processo de troca de mensagens – evitando que os usuários fiquem à mercê do backup do Google Drive.

Bloqueio de contatos

A fim de aumentar a privacidade dos usuários, a Meta está desenvolvendo uma opção que irá facilitar a maneira como os usuários podem bloquear contatos. Atualmente, é necessário entrar no chat e então, bloquear o contato. Com a nova funcionalidade será possível bloquear contatos através da função ‘Bloquear’ e então, selecionar os contatos a serem bloqueados.

Leitura automática de imagens

Em semelhante modo ao que acontece em algumas redes sociais, será possível realizar a leitura automática de uma imagem. A fim de obter o conteúdo da mesma: por exemplo, o texto e transferir para um outro chat. A função terá a capacidade de escanear imagens e então, exportar os dados e conteúdos para um outro lugar. Será de grande ajuda em trabalhos acadêmicos ou leitura de documentos.

Câmera

Geralmente os usuários não usam o WhatsApp quando querem bater foto, visto que a função câmera é um pouco limitada. Com a nova atualização, a mesma irá ganhar novos ícones e funcionalidades. Bem como a possibilidade de gravar vídeos mais longos e sem a necessidade de estar pressionando o botão de gravação – bem como acontece com a gravação de áudios.

Conclusão

Portanto, as novidades acima são frutos de pesquisas e opiniões de usuários. A fim de melhorar a experiência do usuário e o tempo de permanência do mesmo dentro do aplicativo, a Meta optou por atender alguns pedidos e implantar neste ano de 2023 as novas funcionalidades que tanto irão agregar ao aplicativo!

E então, ansiosos pelas atualizações?