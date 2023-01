Brasil tem o 2º iPhone mais caro do mundo! Isso não deve mudar

O preço de um iPhone 14 ainda assusta muitos brasileiros, já que o aparelho pode custar R$ 8.600 em sua versão topo de linha. No entanto, notícias recentes mostraram que a Apple poderia reduzir o valor do produto em sua nova geração. O problema é que a mensagem pode ter sido entendida de forma equivocada.

Um vazador anônimo conhecido por revelar dados sobre os novos iPhones, LeaksApplePro disse que o novo iPhone 15 deve bater recordes de preço depois que for lançado.

“Se as vendas do iPhone 14 Plus têm sido tão ruins, o que a Apple pretende fazer com o iPhone 15 Plus para que não aconteça o mesmo? A resposta é simples: nada”, escreveu o anônimo para o HowToiSolve.

Ele ainda acrescenta, dizendo que “a Apple vai lançar o iPhone 15 Plus junto com os outros 3 modelos, e vai ficar inalterado do que já se esperava. O preço será o mesmo, o tamanho será o mesmo e assim por diante. O que a Apple vai fazer é provocar mais vendas ao aumentar o preço do iPhone 15 Pro”.

Brasil tem o 2º iPhone mais caro do mundo

Um levantamento da HelloSafe Brasil mostra que o país está em segundo na lista dos iPhones mais caros do mundo. Em sua frente aparece apenas a Turquia, mas ele é seguido pela Suécia e Hungria.

Enquanto isso, o lugar com o preço mais barato é os Estados Unidos da América (EUA), onde o aparelho é vendido por R$ 4.666. Depois, aparecem países como Canadá, Hong-Kong, China e Coreia do Sul.

Confira os 10 países que têm o iPhone mais caro do mundo

Abaixo está a lista dos países que ostentam os maiores preços de iPhone no mundo inteiro:

1º – Turquia – preço do aparelho R$ 9.554,12 (33.599 TL)

2º – Brasil – preço do aparelho: R$ 8.599,00

3º – Suécia – preço do aparelho: R$ 6.587,84 (13 495 kr)

4º – Hungria – preço do aparelho: R$ 6.583,51 (509 990 Ft)

5º – Dinamarca – preço do aparelho: R$ 6.500,92 (9.299 kr)

6º – Polônia – preço do aparelho: R$ 6.497,58 (5 899 zł)

7º – República Tcheca – preço do aparelho:R$ 6.358,48 (29 990 Kč)

8º – Noruega – preço do aparelho: R$ 6.330,31 (kr 12 290)

9º – México – preço do aparelho: R$ 6.235,23 ($23,999)

10º – Finlândia – preço do aparelho: R$ 6.077,75 (1 169 €)

