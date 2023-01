Ganhe R$ 30 no PicPay; entenda como participar da promoção

O PicPay é famoso por oferecer várias promoções aos seus clientes, tanto os mais novos quanto os antigos. Desta vez, a empresa está com um bônus especial de R$ 30. Para receber o valor, os pagamentos devem ser feitos através da modalidade de QR code com o cartão ou com a carteira digital do app.

Na prática, a pessoa recebe um cashback de 5% que pode ser de até R$ 5. Descubra como aproveitar essa ação promocional do PicPay que é exclusiva para seus clientes no mês de janeiro de 2023. Separamos as principais informações sobre o tema.

Veja como receber até R$ 30 do PicPay em nova promoção

Como mencionado, é preciso usar o cartão PicPay ou o saldo que você tem na carteira digital e efetuar os pagamentos por meio de código QR. Acumulando o cashback fornecido até atingir o limite de R$ 30 até o dia 31 de janeiro, o valor volta automaticamente para sua conta conforme cada transação realizada. Ou seja, como o limite é de R$ 5 por cashback, basta fazer seis operações com o valor máximo para ter esse saldo como retorno.

A promoção se aplica para diversas situações, como pagar boleto, recarregar o celular, comprar créditos virtuais, além de aquisições em lojas parceiras do PicPay. Locais que aceitam o pagamento com o app também podem gerar o dinheiro. Em outras palavras, você vai pagar as contas normalmente do mês e receber uma quantia de volta por fazer isso.

As promoções só serão válidas para as transações que foram feitas por meio do Código QR. Esse é um fator fundamental e não pode ser deixado de lado pelas pessoas que pretendem participar para ganhar.

Como participar da promoção

Para participar da campanha promocional, você deve consultar a página do PicPay (picpay.com) ou o aplicativo da empresa. Lá estarão todas as regras, basta segui-las e fazer as compras e pagamentos com sua conta digital do app. Elas darão o retorno de 5% em cashback, limitado a R$ 5. Ou seja, a cada pagamento de R$ 100, você recebe R$ 5.

Fique atento, pois o saldo ficará disponível para uso durante o tempo pré-estabelecido pelo PicPay nas regras da promoção. Por isso, é importante ler todas as regras atentamente para não perder o prazo e não conseguir usar os valores que a empresa disponibilizará em sua conta digital.

