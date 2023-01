Mais chuvas nesta sexta-feira (13)! 800 cidades em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de perigo para chuvas fortes em cerca de 800 cidades brasileiras nesta sexta-feira (13). Os estados de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Amazonas estão na zona de alerta laranja para temporais.

Ao todo, 28 municípios do Amazonas devem enfrentar fortes chuvas nesta sexta e outros 778 das demais regiões também. Abaixo temos uma lista completa sobre os locais mais afetados, de acordo com o INMET.

O que significa o alerta laranja para chuvas do INMET?

De acordo com as informações do INMET, a previsão é de chuvas fortes e intensas que podem somar entre 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Esse volume de águas é suficiente para causar catástrofes e transtornos como:

– Alagamentos;

– Enchentes;

– Deslizamentos;

– Desabamentos.

Além das chuvas, o alerta de perigo também informa que é possível presenciar rajadas de ventos com velocidade entre 60 km/h e 100 km/h. Por isso, o instituto diz que é preciso se abrigar e não ficar em áreas de risco, já que as condições climáticas podem favorecer quedas de alhos e de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, descargas elétricas e danos a algumas estruturas mais frágeis.

Confira as dicas de o que deve ser feito em situações de risco

Quando um alerta de perigo é emitido, o mais aconselhável é seguir as diretrizes que os órgãos de segurança preconizam e obedecer a sinalização da sua cidade. No entanto, também podem ser tomadas algumas medidas preventivas; tais como:

– Não enfrente uma enchente, se estiver dentro do carro;

– Não saia de casa durante tempestades, vendavais e fortes chuvas;

– Acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou mesmo a Polícia Militar, pelo 190;

– Nunca entre em uma área alagada;

– Procure lugares mais altos e seguros para fugir das chuvas.

Lista com todos os locais que devem ser afetados pelas chuvas

O Centro Virtual para Avisos de eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul (ALERT-AS) do Inmete, diz que as áreas com maior risco de transtornos são:

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba;

Central Mineira;

Zona da Mata;

Vale do Rio Doce;

Sul Goiano;

Oeste de Minas;

Sul/Sudoeste de Minas;

Sul Espírito-santense;

Campo das Vertentes;

Metropolitana de Belo Horizonte;

Jequitinhonha;

Noroeste Fluminense;

Ribeirão Preto;

Centro Fluminense;

Noroeste de Minas;

Sul Fluminense;

Norte de Minas;

Central Espírito-santense;

Leste Goiano;

Metropolitana do Rio de Janeiro;

Vale do Mucuri;

Norte Fluminense.

