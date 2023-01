Tecnologias que vão FACILITAR sua vida financeira em 2023

A tecnologia é uma grande responsável por grandes mudanças em vários setores, e no setor financeiro isso não seria diferente. Toda tecnologia permitiu que grandes filas de bancos fossem reduzidas de maneira considerável, além de que a maioria das transações agora são realizadas diretamente da palma de nossas mãos, pelo aplicativo de celular. Mas quem pensa que a tecnologia irá ‘estagnar’, encontra-se bastante enganado, a tendência é que nos próximos anos, ela venha evoluir cada vez mais, para trazer uma comodidade maior a todos os usuários.

Open Banking e Pix

O Brasil é uma grande referência em transações bancárias na América Latina. Mas isso ocorre por conta que todas as operações estão centralizadas no Banco Central. E é exatamente por isso que a maioria das operações financeiras são bem mais rápidas. Por conta disso, países de fora olham para as soluções que são usadas aqui, para melhorar as tecnologias usadas lá.

O PIX foi uma das grandes provas disso. Pois com ele, foi possível que transferência entre pessoas pudessem ocorrer em qualquer horário do dia, até mesmo em finais de semana e feriados. Isso alavancou bastante o comércio local. Pois antes, uma transferência poderia demorar até dias para ser finalizada, agora, ela é feita em questão de segundos.

Além disso, o setor de serviços financeiros, durante todo o ano passado, investiu pesado em inovações, cerca de R$ 36 bilhões foram investidos. Os focos prioritários dos investimentos foram a fim de melhorar o sistema de segurança digital e o uso de Inteligência Artificial para acelerar o atendimento ao cliente. E por isso, o modelo Open Banking deve ser expandido mais ainda em 2023.

Nuvem híbrida é a tendência para 2023

A aproximação dos clientes com as instituições bancárias, por intermédio de um ecossistema conhecido por nuvem híbrida, foi bastante interessante para todas as empresas de crédito. Isso ocorre porque o custo com tecnologia diminui ao passo que libera as equipes de trabalhos ditos como ‘mecânicos’ e elas conseguem focar em estratégias de melhorias.

Mas o fato da tecnologia estar sendo usada constantemente, faz com que a demanda de novas estruturas no setor de TI venha a ocorrer. Agora, muitos estão optando pelo Edge Computing. Isto é, procurando soluções para que o tempo de resposta em suas aplicações possam ser mais rápidos, fazendo com que os centros de dados fiquem menos sobrecarregados.

Isso é importante que venha acontecer o mais rápido possível. Pois uma aplicação lenta pode gerar insatisfação aos usuários, todavia, ao usar técnicas para torná-las mais leves e rápidas, abre espaço para a implementação de novas tecnologias no setor.

