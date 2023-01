Tintas NATURAIS para esconde os cabelos brancos; 5 receitas

Você sofre com o excesso de cabelos brancos na sua cabeça? Então precisa saber que existem tintas naturais para cada tipo de cor de cabelo que podem ajudar a esconder esses fios.

Vale lembrar que os cabelos brancos podem aparecer em qualquer idade e não se limitam apenas a pessoas idosas. Para muitas pessoas, a existência dos fios grisalhos pode ser um verdadeiro tormento para a autoestima.

Por isso, separamos algumas receitas simples, com ingredientes naturais e baratos, que você pode fazer em casa sem medo e sem se preocupar.

5 receitas para de tintas naturais para tingir cabelos brancos

Anote muito bem o passo a passo e lembre-se de escolher a receita para a cor ideal do seu cabelo. Cada uma das instruções abaixo serve para um tipo diferente de cor: preto, escuros, castanhos, loiros e ruivos.

1 – Tinta para cabelos escuros

1: coloque um litro de água para ferver e adicione três sachês de chá preto, deixe fervendo por mais 5 minutos e desligue o fogo;

2: aguarde o chá que você fez esfriar bem;

3: aplique no cabelo com um pincel e deixe agir por 30 minutos – se quiser use uma touca de plástico;

4: enxágue bem com água corrente e pronto.

2 – Receita para cabelos castanhos

1: coloque água para ferver;

2: coloque uma mãe de folhas de nogueira e deixe por 5 minutos, depois desligue o fogo;

3: depois que esfriar, aplique nos cabelos e deixe agir por 30 minutos;

4: enxágue com bastante água.

3 – Esconda cabelos brancos em cabelos ruivos

1: bata uma cenoura e uma beterraba no liquidificador até que fique bem homogêneo;

2: depois de feita a mistura, aplique diretamente nos cabelos e deixe agir por 20 minutos com uma toca;

3: enxágue com bastante água.

4 – Para cabelos pretos

1: ferva água e adicione o café moído (pode ser bastante);

2: depois que esfriar, coloque uma xícara de condicionador neutro;

3: aplique nos cabelos e deixe agir por 30 minutos com uma touca;

4: enxágue bem.

5 – Tintura natural para cabelos loiros

1: ferve 1 litro de vinagre de maçã por 10 minutos;

2: adicione flores secas de camomila (20 gramas) e deixe por mais 5 minutos;

3: depois que esfriar bem você precisa deixar agir nos cabelos grisalhos por 30 minutos;

4: enxágue bem.

Atenção!

As receitas acima não substituem as orientações e diagnósticos de especialistas. Por isso, você deve sempre procurar seguir o que um profissional da área recomenda. Além disso, as tinturas naturais ajudam a esconder os cabelos brancos de forma menos agressiva, mas não servem para tingir todo o cebolo de uma vez só.