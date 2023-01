WhatsApp lança recurso que garante conexão o TEMPO TODO

Quem nunca ficou sem acesso à internet durante uma viagem ou até mesmo no cotidiano? É algo que ocorre com frequência e muitas vezes acaba nos atrapalhando bastante! Aquela mensagem importante, aquele aviso urgente, etc. São apenas alguns dos problemas enfrentados pela ausência de conexão com à internet – sem contar que às vezes a conexão de dados móveis falha e acaba nos deixando na mão! O WhatsApp anunciou nesta última quinta-feira, 5, que irá revolucionar o mercado com a ‘conexão gratuita’ de internet. Adeus, desconexão. Veja como vai funcionar e todos os detalhes sobre essa novidade.

WhatsApp vai fornecer internet gratuita

Embora seja uma afirmação muito forte, não será bem assim que irá funcionar! O WhatsApp anunciou que iria disponibilizar aos seus usuários uma conexão estável e gratuita, para fins sociais e voláteis. Entrementes, isso tudo irá acontecer através de servidores Proxy, entenda; trata-se de servidores disponibilizados por organizações mundiais a fim de disponibilizar internet gratuitamente para mais pessoas.

Sendo uma espécie de intermediário – entre uma solicitação e o recurso final. Fazendo com que os usuários do WhatsApp consigam se conectar a essas redes gratuitas espalhadas por todo o mundo – garantindo a mesma eficácia já presente no mensageiro da Meta e uma maior autonomia para os seus usuários.

Ainda não foi divulgado como isso será implantado. Se será através de uma opção ativadora, de maneira automática, etc. Trata-se até mesmo de uma questão social, visando os usuários do WhatsApp que moram no Irã; que está passando por crises políticas e está sem internet há vários meses. Sendo uma forma de solucionar o problema.

A empresa afirmou que está focando nesses usuários – mas caso o problema seja solucionado, não significará o fim da disposição da nova função no WhatsApp – de qualquer modo, a função virá ainda neste ano de 2023.

Novidades são disponibilizadas aos usuários

Bem como citado, espera-se que as opções de Proxy estejam descritas no menu de configuração do WhatsApp. Sendo necessário estar com a versão mais recente do aplicativo móvel a fim de verificar todos os novos recursos disponíveis para os seus respectivos usuários.

A conexão via Proxy irá estar disponível para todos os usuários – exceto nos países que proíbem esse tipo de conexão! O que muito se pergunta é acerca da segurança – a Meta afirma que a segurança continuará constante, tal com é atualmente!

Afirmando que as mensagens e conteúdos enviados continuarão com segurança de ponta – nem a Meta e nem os servidores voluntários de Proxy irão ter acesso as mensagens enviadas, etc. Garantindo a segurança e privacidade dos usuários.

Portanto, a novidade não irá garantir internet gratuita fora do aplicativo! Apenas dentro dele, sendo assim, apenas uma rede proxy local e não parcial que irá englobar todo o dispositivo.

