Entenda o que o bebê FALA pelo choro; nova tecnologia

Com certeza nossos antepassados sonharam com isso e estamos prestes a viver! Quem nunca se perguntou o porquê o bebê está chorando? Motivos são o que não falta: mas como identificar precisamente a razão do choro? Experiência é a chave do sucesso – mas isso mudou (ou promete mudar) após o anúncio da empresa taiwanesa Quantum Music – do seu mais novo dispositivo de A.I que promete traduzir o choro do bebê em até quatro situações! Veja abaixo como funciona a tecnologia e todos os seus detalhes.

Tecnologia promete traduzir o choro do bebê

Tudo isso será possível através da Inteligência Artificial – assunto que está em alta no momento! Atualmente, utiliza-se I.A para quase tudo no mundo – contando com um enorme banco de dados que consegue correlacionar diversos aspectos a um destinatário final.

O nome do dispositivo é Q-bear. Por intermédio dele os pais irão conseguir entender o motivo do choro do bebê: desconforto, sono, fralda suja ou fome! Embora o dispositivo só conte com alguns tipos de tradução (motivos relacionados ao choro) é possível adicionar mais, mediante as futuras atualizações do software.

De acordo com a empresa, a tradução acontece após 10 segundos do choro; o dispositivo é feito com base de silicone e poderá ficar preso ao berço da criança. O quão mais é utilizado, maior será a precisão do dispositivo em seu trabalho. A tecnologia está ao favor da criança o tempo inteiro!

Visto que o dispositivo pode coletar registros da saúde da criança: medindo a quantidade de vezes que a criança esteve com sono, com dores, etc. Tocando músicas de ninar para uma maior comodidade da criança e inclusive, consegue emitir um som semelhante ao que ele escutava dentro do útero de sua mãe.

A tecnologia ainda precisa de alguns ajustes

Por ser algo novo no mercado, ainda pode ocorrer falhas no uso do dispositivo. Visto que a I.A foi montada com mais de 10 mil choros de crianças – todas relacionadas a seus respectivos motivos. Entrementes, existem mais fatores que levam o bebê a chorar, não é? Medo, frio, calor, etc. Portanto, não é recomendado usar apenas o Q-bear como base para os cuidados do recém-nascido.

É possível subir para o dispositivo áudios dos pais – e após cada ação realizada pelo dispositivo os pais irão receber alertas em seu dispositivo celular, através do aplicativo que se conecta ao dispositivo.

Recomenda-se que os usuários não usem apenas o dispositivo como base, mas para agregar nos cuidados com o pequeno! Ainda há muito a evoluir, mas isso representa um grande avanço tecnológico e futuramente pode ser um grande auxiliador nas casas mundiais a fim de levar mais segurança aos bebês.

