Tem que ser JÁ! BONS motivos para fazer a CNH o quanto antes

Aos 18 anos todas as pessoas sonham em tirar a carteira de motorista, a famosa CNH. Entrementes, nem sempre acontece dessa maneira e dias e mais dias são adiados e nada de iniciar o processo de primeira habilitação. Muitas vezes só falta um pouco de motivação, não é? Veja neste artigo bons motivos para você tirar a CNH o quanto antes.

Faça sua CNH em 2023

Embora os valores sejam bem salgados na maioria dos estados, é um investimento válido e em praticamente todas as autoescolas podem ser parcelados em até 12 vezes ou mais! Inclusive, no boleto bancário. A primeira habilitação demora um pouco mais, as condições de parcelamento acabam sendo melhores. Não adianta ir em busca de qualquer autoescola, existem aquelas que só tem o nome.

CNH é o documento obrigatório para dirigir nas vias públicas do país – cada estado possui suas divergências mediante a isso! A categoria da CNH também irá definir o tipo de veículo que o cidadão poderá ou não dirigir.

Bons motivos para tirar CNH ainda neste ano de 2023!

Nos primeiros dias do ano é o momento ideal para traçar metas e objetivos para os demais meses do ano. E sem sombra de dúvidas, a CNH é um dos principais objetivos de vários brasileiros. Veja bons motivos para deixar toda desculpa de lado e começar agora mesmo o processo de habilitação.

Oportunidades

Muitas empresas buscam profissionais que sejam habilitados. Devido a necessidade de transitar entre a cidade para resolver problemas, entregar documentos, etc. Cada vez mais as empresas optam pela contratação de pessoas que tenham a categoria A e B na CNH. Visto que até mesmo há muitas vagas públicas para motoristas, etc.

Independente do emprego, possuir a habilitação será um diferencial: até mesmo trará a possibilidade de trabalhar viajando (muita das vezes) ou ser representante comercial de alguma marca – e detalhe, muitas vezes as empresas deixam os veículos usados com os profissionais.

Novo RG

Cansado de esperar pelo Novo RG que será emitido pelo Governo Federal? A CNH serve de RG universal – válido em todos os estados e ao ser apresentado é válido como documento oficial! É uma excelente opção para evitar problemas por esquecer o documento de identidade – e embora não seja tão ‘importante’ assim, mas a CNH também traz glamour.

Independência

É o primeiro passo pela busca do primeiro veículo. E caso já tenha, é o primeiro passo pela busca da independência. Deixando de andar de transporte público, esperando horas e horas. Até mesmo transitando pela cidade a qualquer momento, sem o medo de parar em alguma blitz e acabar sendo multado.

Portanto, uma coisa anda de mãos dadas com a outra a fim de garantir comodidade e uma maior independência!

Segurança

Embora muitos tenham aprendido a dirigir sozinhos, passar pelo aprendizado inicial através de uma autoescola irá garantir mais segurança para todos! Há regras de trânsito que nem todos conhecem, há boas práticas de trânsito que são ensinadas apenas nas escolas de formação de novos motoristas e assim por diante.

Bem como no treinamento para o teste de moto – há várias repetições circulares que em cada uma delas é necessário ligar a seta; motoristas que não passaram por esse processo, geralmente esquecem de ligar a seta em momentos necessários.

Detalhes como esse são simples, mas que salvam vidas! Visto que esse e outros pontos apenas nas escolas são ensinados! Segurança em primeiro lugar.

