Por que deixar uma tigela com vinagre do lado do fogão

Uma tigela com vinagre, assim como o vinagre propriamente dito, pode operar verdadeiros milagres no que diz respeito a manter um maior aspecto de limpeza em qualquer casa.

Quem ama cozinhar, inclusive, encontrar no “truque da tigela” a opção perfeita para manter o ar de sua cozinha sempre fresco, principalmente quando os pratos preparados incluem determinados alimentos.

É necessário entender, porém, que tal truque, e todas as demais informações relacionadas a ele, que serão explicadas a seguir, dizem respeito especificamente ao vinagre branco e sua composição mágica.

O que uma tigela com vinagre do lado do fogão é capaz de fazer

O ato de deixar uma tigela com vinagre ao lado do fogão pode parecer estranho para a maioria das pessoas. Principalmente quando descobrem que tal iniciativa não deve ser adotada para otimizar o tempo de preparo de algum prato que tenha vinagre na receita, por exemplo.

O uso desse item tão simples e acessível, encontrado em praticamente todos os supermercados, pode ter uma importância ainda maior: ele pode ajudar qualquer amante do ato de cozinhar a deixar sua cozinha com um ar mais fresco, sem nenhum resquício de cheiro de comida.

O cheiro típico de fritura, por exemplo, ou mesmo o cheiro forte deixado pelo preparo de peixes, some quase que imediatamente quando se tem uma tigela com vinagre ao lado do fogão.

Aliás: deixá-la literalmente do lado deste eletrodoméstico de fato auxilia para que o ar seja purificado no mesmo instante em que os alimentos são preparados. Mas nada impede que a mesma tigela fique em outro local do cômodo, para ir “limpando o ar” ao poucos.

Outra dica interessante, para quem quer evitar que o próprio fogão e até mesmo os azulejos da cozinha fiquem com cheiro típico de comida, é fazer uma rápida mistura contendo 2 copos de água e 2 colheres de vinagre branco, e então borrifá-la na área em que se deseja.

Já quem pretende ter menos trabalho pode simplesmente colocar em uma panela partes iguais de água e vinagre, e deixar ferver. O vapor fará todo o resto do trabalho.

Alguns cuidados devem ser tomados

É muito importante ter em mente que, a menos que escolha de fato deixar uma tigela com vinagre do lado do fogão, ou em qualquer outro local da casa, qualquer pessoa deve tomar certo cuidado ao usar este líquido.

Isso por que ele é composto por ácido. Logo, se não for diluído em água em outros contextos, pode danificar superfícies com o passar do tempo, ou mesmo causar danos à pele.

Outra dica importante, na hora de borrifar o vinagre branco (diluído) pelo imóvel é se certificar de que janelas e portas estejam abertas. Assim, a troca do “cheiro ruim” pelo ar mais puro será mais rápida.

