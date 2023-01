Receite DEFINITIVA para ter unhas fortes e brilhantes o dia todo

As unhas refletem muito dos cuidados que cada pessoa tem com a própria saúde. Isso quer dizer que estruturas quebradiças e de aparência ressecada podem representar que sua saúde não anda muito bem.

Pensando nisso, separamos uma receita caseira de fortificador de unhas bem simples de ser feita. Além disso, você também aprenderá os cuidados ideias para se ter no dia a dia a fim de evitar problemas recorrentes no futuro.

Separe um bloquinho de anotações para deixar bem registrada a receita e todas as dicas que estão presentes aqui. Certamente, você vai se encantar com a facilidade do processo.

Receita de fortalecedor de unhas caseiro:

Veja como fazer seu próprio fortalecedor de unhas com uma receita bem simples. Os ingredientes são:

– 2 colheres de sopa de azeite;

– 2 colheres de sopa de óleo de amêndoas.

Passo a passo do preparo e aplicação

1: a primeira coisa que você precisa fazer é separar um frasco ou recipiente bem limpo e seco; 2: misture os dois óleos dentro dele e guarde tudo muito bem; 3: deixe a mistura descansar por cerca de meia hora em ambiente arejado e longe da luz solar; 4: depois disso, umedeça um algodão com a mistura e passe massageando as suas unhas; 5: depois de aplicar, deixe o produto por 15 minutos ou durante a noite toda antes de dormir.

Os dois óleos juntos ajudam a hidratar as unhas e a renovar as camadas externas delas. Isso faz com que as estruturas fiquem fortalecidas e não se quebrem com facilidade ou ressequem frequentemente.

Cuidados extras para manter as unhas saudáveis em casa

Além de fazer o fortalecedor de unhas caseiros, existem alguns cuidados que você deve ter a fim de evitar problemas futuros. São coisas simples, mas que fazem bastante diferença ao longo do tempo.

Confira abaixo os melhores cuidados com as unhas para se ter no dia a dia de forma prática e sem precisar sair de casa: