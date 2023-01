Impressionante! Por que comer um ovo frito antes de tomar cerveja?

O fim de semana já chegou e muitas pessoas não abrem mão da tradicional cervejinha para curtir um pouco mais com os amigos e com a família. Por isso, encontramos e vamos apresentar uma informação bem interessante. Entenda o que pode acontecer se você comer um ovo frito antes de tomar cerveja no fim de semana ou em qualquer dia.

Na verdade, depois de entender essa situação, você perceberá que deve comer um ovo frito antes de tomar cerveja. O procedimento pode ajudar em algumas situações e há quem diga que esse conhecimento mudou a forma de pensar sobre diversos assuntos, especialmente naqueles ligados à nutrição e bem-estar do corpo.

Por que comer um ovo frito antes de tomar cerveja?

Primeiramente, é importante lembrar que os ovos são alimentos muito nutritivos, repletos de bons nutrientes. Entre eles podemos citar a grande carga de proteínas, albumina e também as gorduras saudáveis. Mais do que isso, os ovos são baratos e facilmente encontrados em todo o território nacional.

Por sua vez, tomar cerveja com bastante moderação também pode ajudar bastante a sua saúde. Diversas pesquisas recentes mostram que a cerveja é capaz de melhorar o sono, aliviar o estresse, melhorar o fluxo sanguíneo e diversas outras funções orgânicas. No entanto, os benefícios devem ser sentidos apenas com o uso moderado da bebida, o que não passa de um ou dois copos americanos por dia.

Aliás, o exagero do álcool resulta em ressaca e em uma incrível sensação de mal-estar no dia seguinte. Os sintomas envolvem dores de cabeça, fadiga, falta de apetite, tontura, ânsia de vômito, diarreia e dores no corpo.

Veja também: PERIGO! Você não deve comer melancia à noite; por quê?

O que acontece ao comer um ovo frito antes de tomar cerveja?

De acordo com a nutricionista Alline Cristina Schuncke, em entrevista ao site Uol, comer um ovo frito antes de tomar cerveja ou de consumir qualquer bebida alcoólica ajuda o organismo a processar melhor as substâncias ingeridas. Aliás, para melhorar o efeito, é interessante comer também um ovo cozido depois de beber álcool.

Os ovos têm uma grande concentração de cisteína, que ajuda a produzir um antioxidante chamado de glutationa, o qual é reduzido pelo consumo de bebida alcoólica. Com a reserva de glutationa reduzida, o corpo tem mais dificuldade em lidar com o álcool. Ao comer ovo, você melhora esse processo. No entanto, isso não quer dizer que o exagero na cerveja ou em outra bebida passará ileso, por isso, sempre beba com moderação.

Atenção!

As informações que você acabou de ler não substitui qualquer orientação ou diagnóstico médico. Sempre procure um especialista para adequar sua dieta e os seus hábitos.

Veja também: Quem pode se AFASTAR por motivos de saúde? Veja as regras