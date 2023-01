Marinha divulga edital com mais de 1 MIL vagas para Soldados em 2023

Você tem entre 18 e 22 anos de idade e sonha em entrar para as Forças Armadas brasileiras? Então sua hora chegou, já que a Marinha do Brasil abril mais de 1.000 vagas para o concurso público de soldados. Os cargos são para Soldados Fuzileiros Navais para o ano de 2024, que é quando deve acontecer a formação.

O salário dos recrutas é de R$ 1.303,90 durante o curso de formação, que acontece durante este ano de 2023. Depois de formado, o salário inicial passa para R$ 2.294,50. O valor é composto pelos vencimentos e o adicional militar de 13% além do adicional de habitação de 12%.

O que é preciso para ser soldado da Marinha do Brasil?

O concurso da Marinha possui algumas exigências para todos os candidatos que têm interesse em uma das 1.080 vagas disponíveis neste ano. Confira:

– É preciso ter entre 18 anos e menos de 22 anos de idade a serem completos até junho 2024;

– Não é permitido estar isento do serviço militar;

– É preciso também ter nível médio completo;

– A altura mínima exigida é de 1,54 metros enquanto a máxima é de 2 metros.

Inscrições começam no dia 16 de janeiro

Para se inscrever no concurso da Marinha do Brasil, os candidatos devem acessar o site oficial da instituição (https://www.marinha.mil.br/cgcfn/) no dia 16 de janeiro, com prazo máximo de 2 março de 2023.

Depois de efetuar as inscrições no site, cada candidato deverá pagar a taxa de R$ 40 dentro do prazo estipulado de vencimento. É preciso observar o horário bancário.

De acordo com a Marinha, as vagas totais contemplam 1.080 oportunidades, sendo 840 para a região Sul e Sudeste e 240 para Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Existem vagas para homens e para mulheres.

O curso de formação da Marinha tem duração de 17 semanas e acontece no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), localizado no Rio de Janeiro. As atividades também devem ser feitas no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), que fica no Distrito Federal, sendo realizado no regime de internato.

As vagas para o estágio inicial estão divididas da seguinte maneira: Rio de Janeiro/RJ (570 vagas); Brasília/DF (130); Rio Grande/RS (60); Belém/PA (50); Ladário/MS (58); Manaus/AM (104); Natal/RN (76); e Salvador/BA (32).

O concurso é composto por prova de exame de escolaridade, exames médicos, teste de aptidão física e verificação de dados pessoais.

