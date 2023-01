R$ 3.100 mil para ter filhos; veja o país que PAGA para engravidar

A partir do mês de abril de 2023, um país vai pagar mais de R$ 3 mil para quem tiver filhos no território nacional. O objetivo é aumentar a população e estimular os casais a povoarem mais a nação. Vale destacar que já existe uma bolsa para auxiliar as famílias que engravidaram no local.

País paga mais de R$ 3 mil para ter filhos; descubra qual é

Na verdade, o valor que será pago a partir do quarto mês do ano é de 80 mil ienes. Logo, estamos falando aqui do Japão, que pagará um valor equivalente a quase R$ 3.100 para as famílias que tiverem filhos por lá. Ainda assim, os casais jovens não se sentem tão motivados a acrescentarem integrantes em suas famílias.

Inclusive, o governo japonês já disponibiliza a quantia de 420 mil ienes para todos os que têm filhos por lá. Ou seja, essas famílias recebem quase R$ 16.200 e ainda, os que tiverem filhos a partir de abril vão ganhar mais os R$ 3.100 em 2023. Tudo isso, para aumentar a população japonesa o mais rápido possível.

O problema é que mesmo com os incentivos financeiros, o interesse em gerar novas proles parece não afeiçoar as pessoas por lá. Isso porque os gastos com as crianças superam bastante os ganhos que o poder público proporciona com suas medidas de incentivo.

Veja também: BOMBA! Pente-fino do Bolsa Família fará a limpa de beneficiários

Famílias não estão convencidas a ter filhos no Japão

O que acontece é que a situação atual do Japão não é das melhores para as casas que têm filhos pequenos. Existe uma série de gastos que dificulta bastante a vida financeira dessas pessoas em território japonês.

Sim, embora seja um país bem desenvolvido, o preço para criar os filhos em território japonês é bem salgado, já que existe alguns gastos como:

1 – Poucas vagas nas creches, o que dificulta a rotina de trabalho e ainda obriga a ter cuidadores ou escolas particulares mais caras;

2 – Gastos com aulas extras de vários temas para as crianças, como é tradicional por lá;

3 – A renda geral dos trabalhadores está “congelada” há quase 10 anos, por conta da falta de reajustes.

Como todos esses fatores, mesmo os bons benefícios financeiros do governo não são suficientes para incentivar as pessoas a engravidarem e terem mais filhos por lá.

Por que os japoneses querem novas crianças em seu país?

O drama que o Japão vive é parecido com o que outros países ricos e desenvolvidos também enfrentam.

O declínio populacional gera uma gama enorme de problemas, como a dificuldade em pagar os custos previdenciários e a escassez de mão de obra interna, o que afeta diretamente a economia de um modo negativo.

Veja também: Datas de pagamento de Auxílios e APOSENTADORIA em 2023; veja TUDO