Bons motivos para FOTOGRAFAR suas malas de viagem antes do voo

Umas das dores de cabeça de muitas pessoas na hora de embarcar em uma viagem de avião diz respeito às malas de viagem. Infelizmente, casos de extravio ou de acidentes envolvendo as bagagens não são episódios tão raro de se ver. Existem inúmeros relatos de pessoas que enfrentaram esse tipo de transtorno durante uma viagem.

Quando você está em férias ou apenas querendo passar um momento especial em outro lugar, tudo o que você não quer é sofrer com algum imprevisto do gênero. Por isso, existe uma maneira de conseguir evitar ou, pelo menos, prevenir dores de cabeça com suas malas de viagem.

O melhor de tudo é que a dica que vamos oferecer aqui é bem simples e está ao alcance de qualquer pessoa. Ela foi revelada por especialistas em direito e em defesa do consumidor. Tudo o que você precisa fazer é tirar foto das bagagens.

Por que você deveria tirar fotos das malas de viagem?

A dica partiu do grupo de defesa do passageiro AirHelp, que alerta para que as pessoas fotografem suas malas de viagem a fim de comprovar como elas estavam antes e depois de serem embarcadas no voo.

Essa atitude não é suficiente para evitar que alguma intercorrência seja registrada. No entanto, se este for o caso, as fotos servirão como garantia e respaldo para o consumidor na hora de questionar a empresa aérea e conseguir validar os seus direito enquanto passageiro.

É importante salientar que a empresa é responsável pelas malas de viagem assim que o passageiro inicia o check-in. As fotos não são necessárias, mas se você fizer isso pode ter mais segurança e menos preocupação.

O que fotografar para ter seus direitos garantidos?

Sempre que você for viajar de avião, tire foto dos seguintes itens:

– Tire fotos dos itens que estão dentro da sua mala e priorize aqueles de maior valor que possam existir na bagagem;

– Você deve tirar uma foto que mostre a identificação das malas de viagem e o comprovante de despacho;

– Assim que estiver no check-in, faça uma foto para mostrar a identificação do cartão de embarque;

– Fotografe também o formulário que declara o valor dos itens – esse documento é fornecido pela própria companhia aérea.

O que fazer se alguma coisa der errado com suas malas de viagem?

Se suas malas de viagem forem extraviadas ou acontecer algum outro problema com elas, o ideal é comunicar à empresa responsável o mais rápido possível. Preencha um formulário de reclamação para casos de danos durante a viagem.

Consulte a política da companhia aérea e siga as instruções da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Se for necessário, procure um advogado para ter todos os seus direito validados.

