PREPARE-SE! R$ 3,9 MIL do FGTS poderão ser sacados em breve

Está chegando o momento em que milhões de brasileiros poderão fazer o saque de até R$ 3,9 mil do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e garantir um 2023 mais tranquilo, em termos financeiros.

Trata-se da modalidade chamada de saque-aniversário, que corresponde literalmente ao mês de aniversário de cada trabalhador e, por isso, terá seu novo calendário válido a partir desta segunda-feira, dia 2 de janeiro.

Ao todo, quase 13 milhões de trabalhadores já aderiram a este saque, e poderão contar com “uma graninha extra” no ano que está prestes a iniciar.

O que é importante saber para solicitar o saque de R$ 3,9 mil do FGTS

A primeira coisa a se ter em mente, no que diz respeito ao saque-aniversário, é que o valor a ser sacado não é o mesmo para todos os solicitantes: ele varia de acordo com o saldo do FGTS.

Quem possui um saldo de R$ 500, por exemplo, pode solicitar 50% deste valor, enquanto que quem tem R$ 20 mil precisa se limitar a 5% desta quantia. Há, ainda, uma espécie de parcela adicional paga junto ao valor resgatado, e que pode chegar a R$ 2,9 mil.

O saque-aniversário definitivamente não é obrigatório, mas os trabalhadores que aderirem a ele precisam compreender que, ao adotarem essa iniciativa, estarão abrindo mão do saque-rescisão, que é aquele feito quando ocorre uma demissão sem justa causa.

Quem já aderiu, porém, sempre pode solicitar para retornar ao saque rescisão, embora o prazo para que isso ocorra seja de dois anos.

Abaixo, os respectivos prazos para que o saque-aniversário de até R$ 3,9 mil do FGTS seja feito:

Nascidos em janeiro devem sacar entre 02/01 e 31/03;

Nascidos em fevereiro devem sacar entre 01/02 e 28/04;

Nascidos em março devem sacar entre 01/03 e 31/05;

Nascidos em abril devem sacar entre 03/04 e 30/06;

Nascidos em maio devem sacar entre 02/05 e 31/07;

Nascidos em junho devem sacar entre 01/06 e 31/08;

Nascidos em julho devem sacar entre 03/07 e 29/09;

Nascidos em agosto devem sacar em 01/08 e 31/10;

Nascidos em setembro devem sacar entre 01/09 e 30/11;

Nascidos em outubro devem sacar entre 02/10 e 29/12;

Nascidos em novembro devem sacar entre 01/11 e 31/01/2024;

Nascidos em dezembro devem sacar entre 01/12 e 29/02/2024.

Veja também: 90 dias e NADA mais! Estas pessoas têm esse tempo para sacar o dinheiro

Outras modalidades de saque que dizem respeito ao FGTS

Vale reforçar que, além do saque-aniversário e do saque rescisão, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço também pode ser utilizado pelo trabalhador em outras modalidades e contextos, seja de forma total ou parcial.

Quem se aposenta, por exemplo, pode retirar a quantia disponível no fundo, assim como quem decide comprar um imóvel, quem está em estado de calamidade por conta de um desastre natural e quem possui um dependente com doenças específicas, como câncer.

Veja também: É assim que você ganha na MEGA da VIRADA