Aprenda a conseguir criptomoedas DE GRAÇA; veja o truque

2023 está chegando e com ele várias oportunidades de ganhar dinheiro também. Muitos empresários estão definindo 2023 como ‘o ano’, no que diz respeito às oportunidades. E uma das chances de ganhar dinheiro, envolve o mercado de criptoativos, que no próximo ano, promete vir com tudo. E o melhor de tudo, é que você pode começar a atuar no mercado sem gastar nada, já que é bem comum que seja ‘dado’ algumas oportunidades de entrar no mercado gastando zero.

Entenda o que seria AirDrop’s

A priori, parece ser um nome bem estranho, todavia, ele diz respeito ao ato de distribuir gratuitamente criptomoedas ou tokens, a fim de conceder uma oportunidade do pessoal conhecer o produto ao passo que irão fazer isso sem gastar nada. Isso nada mais é que uma ação de Marketing.

Segundo especialistas no assunto, para 2023, haverá quatro AirDrop’s que chamaram a atenção dos investidores. Alguns já foram anunciados de maneira oficial, todavia, outros ainda não foram anunciados.

Na seleta lista de 4 criptoativos que possuem um grande potencial, encontram-se: A rede Arbitrum, a criptomoedade Optimism, a solução zkSync e a Celestia. Lembrando que o Optimism Quests da segunda cripmoeda citada na lista, irá ocorrer no dia 17 de janeiro, totalizando 18 quests.

Veja também: COMUNICADO geral do PicPay para quem vai pagar boletos

Essas são as melhores dicas envolvendo os criptoativos

A melhor maneira de se dar bem com alguma criptomoeda, é pegando ela quando ainda está em ‘baixa’, como todos citam o exemplo do Bitcoin, que quem pegou ele quando estava valendo pouco, hoje encontra-se com bastante dinheiro. Por isso, o principal segredo é fazer o que deve ser feito na hora certa.

Por isso, o especialista cita o zkSync como uma das mais esperadas para o próximo ano. Pois ela ainda não tem um token ativo, todavia, futuramente, todos acreditam que ela terá. E é nessa hora que ocorre a maior valorização. E segundo as métricas, participar desses momentos é a melhor maneira de fazer parte de um airdrop.

“Algumas ações possíveis são: enviar fundos da L1 [camada um, ou Ethereum] para a L2 [camada dois], fazer o mint [cunhagem] de um NFT na zkSync, realizar transferências entre wallets na L2 e utilizar dApps como a ZigZag exchange”, afirma o especialista.

Já a última ‘esperança’ de todos é sobre a Celestia, que no momento, encontra-se focada nos chamados contratos inteligentes e procuram criar bons contratos inteligentes. Além de criar uma blockchain modular, que atua separando as tarefas das redes, usando validadores diferentes.

Portanto, são essas as apostas no mercado das criptomoedas para 2023, claro, levando em consideração as que são dadas quase de ‘graça’ para os seus usuários, a fim de fazê-los entrá-los neste mundo.

Veja também: Linha de crédito para quem tem NOME SUJO; consiga até R$ 4.500 em app